AMLO reestructura deuda externa, se pagará 50% menos intereses

AMLO informó que se hace la reestructuración para que el siguiente gobierno no tenga presiones por pagos a la deuda externa

Regeneración, 28 de diciembre de 2022. El presidente AMLO anunció la reestructura de la deuda externa, con ello se hará que el próximo gobierno no tenga presiones económicas.

Y es que aseguró que para 2025 se van a reducir los intereses de la deuda externa del país.

AMLO

Seguidamente los portales indican que en la conferencia de prensa Mañanera, AMLO habló sobre el entorno económico.

Así, AMLO manifestó que se están tomando medidas incluso para que el próximo gobierno tenga holgura económica.

-«Estamos viendo cómo dejarle al otro gobierno holgura», sentenció.

Y explicó: «Hicimos una reestructuración de deuda para que en 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno».

Esto es que «ya reestructuramos la deuda para que en 2025 no tengan presiones de pago de intereses (…) Ya no es solo el año que viene, que el 25 no tengan presiones financieras”, señaló AMLO.

Gobierno

Por otra parte el presidente comentó que esto se logra debido a que su gobierno está actuando de forma responsable.

-“Estamos actuando de manera muy responsable. Me acaba de enviar una nota el secretario de Hacienda informándome de esta reestructuración», aseguró.

Añadió que se busca que «el próximo gobierno no tenga la presión que nosotros tuvimos al inicio del gobierno. Se va a reducir el pago del servicio de la deuda a la mitad,” enfatizó.

Adelante

“Ya financieramente lo tenemos resuelto todo el sexenio, entonces ya estamos pensando hacia adelante”, sostuvo AMLO.

Y es que los portales recuerdan que el 2 de diciembre, Hacienda aseguró que disminuirá en 70% los pagos de amortizaciones de deuda externa para el primer año de la siguiente administración.

Asimismo, adelantó que el 29 de diciembre se hará efectiva la recompra anticipada de un bono de mil 200 millones de euros, cuyo vencimiento original es el 15 de enero de 2025.

Y que con esto, la deuda externa pasará de los 4 mil 240 millones de dólares contabilizados al inicio de 2022 a 1,280 millones de dólares.

Además, la secretaría informó el pasado 19 de diciembre que el gobierno mexicano realizó un prepago de deuda a organismos multilaterales.

Esto, incluidos dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo por 896 millones de pesos.

El Gobierno Federal está realizando una estrategia para reducir los vencimientos de corto plazo, especialmente aquellos que vencen en 2025, sostuvo en dicha ocasión.

Finalmente dijo que el endeudamiento neto “representa sólo la mitad del que se realizó en los primeros 4 años del gobierno anterior».

E incluso dijo que en periodo de AMLO se contrató 80% menos deuda que la administración antepasada.