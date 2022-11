Andra Milla, la ‘Compañere’, reaparece y dice tener problemas de salud

Andra Milla, mejor conocida como ‘Compañere’, dio a conocer que enfrenta problemas de salud que le impiden seguir con su vida normal

La influencer Andra Milla reveló que padece epilepsia

Regeneración, 6 de Noviembre de 2022. Andra Escamilla, mejor conocida en redes sociales como «Compañere«, anunció a través de sus redes sociales que está viviendo una etapa difícil en cuestión de salud.

La influencer que se viralizó por arremeter contra sus compañeros durante una clase en línea reveló que padece epilepsia, lo cual no le permite continuar su vida con normalidad.

«Algunas noches no duermo, vivir con epilepsia me ha enseñado que no tenemos control sobre todo lo que pasa en nuestras vidas», escribió la influencer en Twitter.

«Compañere» narró como está sobrellevando su enfermedad debido al dolor insoportable que siente; «Si por mi fuera dormiría sin dolor y al día siguiente dibujar o animar, pero aquí estoy con un dolor que recorre mi cuerpo».

Debido a la noticia, Andra Milla recibió comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le externaron mensajes de pronta recuperación.

Sumado a este anuncio, hace unos días, «Compañere» compartió en su cuenta de Instagram que se encontraba internada en un hospital.

Algunas noches no duermo, vivir con epilepsia me ha enseñado que no tenemos control sobre todo lo que pasa en nuestras vidas. Si por mi fuera dormiría sin dolor y al día siguiente dibujar o animar pero aquí estoy con un dolor que recorre mi cuerpo#life #bed pic.twitter.com/groavaf8is — AndraMilla (@andra_milla) October 23, 2022

¿Recuerdas a Andra Milla, ‘Compañere’?

Andra Milla ganó fama en redes sociales tras publicarse un fragmento de una clase en Zoom, donde la personalidad discutió sobre sus pronombres, exigiéndole a sus compañeros que le hablaran como elle o él.

El momento se viralizó en redes sociales, donde «Compañere» fue inspiración de memes y una amplia discusión sobre el lenguaje inclusivo.

Después de convertirse en influencer, «Compañere» inició un nuevo proyecto al abrir su cuenta en la página para adultos Fansly, sin embargo, su contenido fue filtrado en la web.

Actualmente, Andra Milla sigue activa en redes sociales y en Fansly, además de compartir sus trabajos de animación en Instagram.