Caen 4 en Tabasco por extorsión, en Tecate incautan laboratorio

Harfuch descarta supuesto atentado. Van más de 35 mil detenidos por delitos de alto impacto en un año. En Tabasco aseguran armas y sustancias ilícitas

Regeneración, 28 de octubre de 2025. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó de importantes acciones en las ultimas horas como las detenciones realizadas en Tabasco y Baja California.

Asimismo, subrayó los elementos centrales de su reunión con legisladores, al tiempo que descartó falsas versiones de supuesto atentado en su contra.

Tabasco

Por una parte, con relación a Tabasco informó la detención de 4 personas por cobro de piso, que suman 400 detenidos de julio a la fecha, por esa práctica ilícita.

«En el marco de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión, el Gabinete de Seguridad con autoridades de Tabasco detuvieron a 4 personas por cobro de piso»

«…, se aseguraron 4 armas largas, equipo táctico y droga. Con esta estrategia suman más de 400 detenidos por este delito de Julio a la fecha».

Por otra parte, detalló también ex X que se llevaron a cabo 4 acciones en Baja California, en el municipio de Tecate contra la fabricación de metanfetaminas.

Y es que el secretario dijo que en 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Defensa, así como investigación de Seguridad Pública y fiscalías estatal y federal.

Tecate

Asimismo en la acción, se detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas.

«Se aseguraron más de 1000 litros de precursores y más de 100 kg de precursores químicos», indicó.

Al tiempo que en la misma red social recordó que con la estrategia de Sheinbaum ha disminuído 32% los homicidios dolosos.

Así agradeció a los diputados de la Junta de Coordinación Política «por el diálogo sostenido con la Jucopo para compartir los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública».

Desde luego, «bajo el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein».

«Gracias a la coordinación entre Federación, estados y municipios, y al compromiso de soldados, marinos, guardias nacionales, policías y servidores públicos…»

«…, los homicidios dolosos han disminuido 32% en un año y han sido detenidas más de 35,800 personas por delitos de alto impacto».

«La seguridad es una responsabilidad de Estado que cumplimos con hechos, cercanía y resultados».

Desmiente

Omar García Harfuch (@OHarfuch) DESMIENTE al mitomano de profesión, Raymundo Rivapalacio.



Es falso que haya habido un intento de atentado en su contra.



Una vez más el “periodista” que le sirvió a Genaro García Luna quedó en ridículo.

pic.twitter.com/CZzE74rELK — Dany Santoyo (@danysantoyo_) October 27, 2025

Por otra parte, en redes sociales subrayan el desmentido al artículo de Raymundo Riva Palacio quien afirmó falsamente de un supuesto atentado contra Harfuch.

Y es que el secretario de Seguridad desmintió en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados el 27 de octubre que haya sido víctima de un atentado.

Así, el funcionario señaló que «hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente».