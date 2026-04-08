Condena de Hernán Bermúdez podría ser entre 40 y 60 años

Bermúdez es el presunto líder de ‘La Barredora’, acusado por desaparición forzada, secuestro, extorsión y crimen organizado agravado

Regeneración, 7 de abril 2026– Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco, podría recibir una condena entre 40 y 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada de personas, según dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Que se acuse a un funcionario público de desaparición, ¿no es señal de cero impunidad?: Sheinbaum a reportera de Proceso@Claudiashein respondió el cuestionamiento de @dalies10 de @proceso sobre la vinculación a proceso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. pic.twitter.com/fIyCZQ4GTm — LA OCTAVA (@laoctavadigital) April 7, 2026

Vinculado a proceso

La autoridad encargada de la justicia informó que el sábado se emitió el auto de vinculación a proceso en contra del exfuncionario.

Es importante mencionar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece esas penas.

Asimismo, esta sanción puede aumentar en un 50% si la víctima es una mujer.

Además, si se comprueba que un servidor público es responsable, se le destituirá e inhabilitará.

Inhabilitación

Esta inhabilitación será válida para cualquier puesto o comisión pública por el doble del tiempo de la privación de la libertad impuesta.

El juez de control determinó un periodo de dos meses para finalizar la investigación complementaria.

Tiempo durante el cual el Ministerio Público seguirá reuniendo evidencias.

También ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Permanece en «El Altiplano»

Por esta razón, Bermúdez Requena permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como “El Altiplano”.

El exjefe policiaco también enfrenta otro proceso penal en el ámbito local por los delitos de secuestro, extorsión y crimen organizado agravados.

Se recuerda que Hernán Bermúdez fue vinculado a proceso el 4 de abril, después de pedir la ampliación del término constitucional tras ser acusado.

Las autoridades afirmaron que, de acuerdo a la ley, el acusado es considerado inocente hasta que se tome una decisión de sentencia firme.

Nuevas órdenes

Acerca del caso, el gobierno estatal no descartó que se puedan emitir nuevas órdenes de arresto.

Esto porque hay otras investigaciones en curso tanto a nivel estatal como federal.

El exfuncionario, también conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, es presunto líder de ‘La Barredora’.

Este grupo está relacionado con el aumento de la violencia en Tabasco durante la administración anterior.

Arresto

Bermúdez Requena fue arrestado el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay, después de haber estado prófugo durante varios meses.

Fue titular de la SSPC durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

Continuó en su puesto con Carlos Manuel Merino Campos, hasta renunciar en enero de 2024.