Argentina: Miles exigen justicia por triple feminicidio

Los familiares de las jóvenes encabezaron la columna principal, llevando una bandera con los nombres de las víctimas

Regeneración, 29 de septiembre 2025– Bajo la consigna «ninguna víctima es descartable”, miles de personas marcharon en Argentina para exigir justicia ante los feminicidios de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurridos en Buenos Aires.

Las autoridades relacionan los hechos con el actuar de una banda del narcotráfico.

Movilización

La movilización se convocó por el colectivo feminista Ni Una Menos en la capital argentina y se replicó en varias ciudades como Rosario, Córdoba, Tucumán, Bariloche y San Juan.

En la ciudad de Buenos Aires los manifestantes se congregaron pasadas las 16:00 hora local (19:00 GMT) en la Plaza de Mayo, frente a la sede de Gobierno, y se movilizaron al Congreso Nacional.

In Buenos Aires province, the murders of three young women have led to a wave of protests across Argentina. The brutality of the crime, reportedly livestreamed in a closed group, has shocked the country. Thousands have since taken to the streets demanding protection for women and… pic.twitter.com/KJK4T0Iu6G — Global South World (@g_s_world) September 29, 2025

Los familiares de las jóvenes encabezaron la columna principal con una bandera con los nombres de las víctimas y carteles que pedían justicia.

«No hay víctimas buenas ni malas, hay feminicidios. ¡El Estado es responsable!”, fue una de las consignas de los manifestantes.

Mobilização hoje em Buenos Aires em protesto contra o triplo feminicídio ocorrido esta semana em Florencio Varela, região metropolitana da capital argentina. Lara (15), Brenda (20) e Morena (20) foram esquartejadas e enterradas por integrantes de facções criminosas.

Via… pic.twitter.com/ukwVjbsBlB — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) September 28, 2025

El abuelo de Morena y Brenda agradeció el acompañamiento de la sociedad. «Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco.

Esto no puede seguir así”, expresó en diálogo con la prensa al llegar a la zona del Congreso.

Federico Celedón, primo de Brenda y Morena, dijo que el dolor unió a la familia y afirmó:

«Algunos tuvimos la posibilidad de estudiar, ellas no. Pero eso no las hace menos. Queremos que haya justicia y que no se repita”.

Agresión policial a madre

Casi al final de la movilización hubo algunos forcejeos entre manifestantes y efectivos de la Policía.

La madre de Morena, Sabrina del Castillo, denunció en una entrevista con el canal C5N que fue agredida por los agentes:

«Me empujaron contra un cordón y me pegaron. Mi hijo se metió y les dijo: ‘Me mataron a mi hermana’”.

Lázaro Víctor Sotacuro, quinto implicado en el triple feminicidio, es extraditado este sábado desde Bolivia.

Allí lo detienen el viernes por la noche en la ciudad de Villazón, a 3 kilómetros de la frontera con Argentina.

Sotacuro es señalado como el dueño de un auto que apoyó a la camioneta en la que trasladaron a las jóvenes a una vivienda de Florencio Varela…

…provincia de Buenos Aires, donde se les torturó y asesinó, según revela la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Líder de la banda

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido por el alias de «Pequeño J», se señaló por las autoridades argentinas como el líder de la banda narco y presunto autor intelectual de los feminicidios.

El hombre de 20 años, oriundo del departamento peruano de La Libertad, se encuentra prófugo y tiene pedido de captura internacional.

Miguel Ángel Villanueva (27), Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), los otros cuatro detenidos, se negaron a declarar el jueves ante la Justicia.

Todos imputados por homicidio calificado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y mediante violencia de género.

Los cuerpos sin vida de las tres jóvenes, que estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre, se encontraron el miércoles…

…enterrados en el patio de una vivienda en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Según reveló el ministro provincial de Seguridad, Javier Alonso, las tres mujeres son víctimas de «una trampa organizada por una banda narco”…

…que tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina.