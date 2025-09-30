Misión Firewall: México y EE.UU unidos contra el tráfico de armas

Reunión bilateral formaliza entendimiento de seguridad entre México y EE.UU. Combate a ilícitos coon información en tiempo real

Regeneración, de septiembre 2025– La SRE informa que el día de ayer, representantes del Gabinete de Seguridad se reunieron en McAllen, Texas, con sus contrapartes de Estados Unidos para celebrar la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos.

Este mecanismo tiene como propósito dar seguimiento a las acciones de cooperación bilateral.

Derivadas del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos gobiernos.

El Gobierno de los Estados Unidos presentó los avances de las acciones emprendidas por sus agencias de seguridad para frenar el tráfico de armas hacia México.

“Sin dejar rastro”

En el marco de la operación “Sin dejar rastro”, las autoridades estadounidenses informaron que, desde el inicio de la administración Trump…

… se han iniciado más de 125 investigaciones por tráfico de armas, asegurado armas de fuego e identificado…

…presuntos integrantes de redes criminales vinculadas con este delito en territorio estadounidense.

Se anunció el lanzamiento de la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.

Su objetivo es interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera común.

Metas

Entre las metas principales de esta iniciativa se incluyen el aumento de operativos fronterizos para impedir el ingreso de armas a México;

La ampliación del uso de la herramienta eTrace para fortalecer las investigaciones en ambos países;

Y la implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas, fortalecer el intercambio de información y el incremento de investigaciones y judicialización de casos.

Durante el diálogo, las delegaciones avanzaron la cooperación en distintas áreas, en el marco de la legislación de cada país.

Para compartir información entre autoridades aduanales sobre manifiestos de carga, así como intensificar el entrenamiento…

…de las instituciones de seguridad de ambos países para reforzar su capacidad de enfrentar a las organizaciones delictivas.

De igual manera, se anunció la creación de un grupo de trabajo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas.

Cooperación

Así como cooperar en materia decomiso civil de activos y mejorar la coordinación para prevenir el robo de combustible.

Que son acciones fundamentales para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales al cortar sus fuentes de financiamiento.

Esta reunión es muestra que México y Estados Unidos fortalecen su cooperación en materia de seguridad, sustentada en los cuatro principios que rigen la relación bilateral:

Respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación.

Esta visión común reafirma el compromiso de ambos países con una región más segura y próspera.

Participación

En la reunión participaron, por parte de la delegación mexicana, Héctor Elizalde, subsecretario de Inteligencia e Investigación;

Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte; Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP);

Omar Reyes Colmenares, director general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF);

El General de Brigada del Estado Mayor, Juvenal Cortés González, subjefe operativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN);

El Vicealmirante Jorge Víctor Vázquez Zárate, subjefe operativo del Estado Mayor General de la Armada, al igual que un representante de la Fiscalía General de la República.

Por parte de los Estados Unidos asistieron Katherine Dueholm, subsecretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado;

Simon Bland, subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Doméstica;

Joseph Humire, subsecretario adjunto de Defensa; Daniel Szasz, del Consejo de Seguridad Doméstica; y Warren Ryan, Subsecretario Adjunto del Departamento del Tesoro, entre otros.

Comentarios de Sheinbaum

“Queremos que por primera vez lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estado Unidos a México. (…)

Logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México”.

Destacó el sábado la presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto en Mazatlán, Sinaloa.

“Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo. La soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás”, agregó la mandataria.

El lunes en la mañanera, la presidenta dijo que el acuerdo surge de la reciente reunión que sostuvo con Marco Rubio:

«Ahí sentamos las bases, y ya después de varios meses de trabajo, pues tuvimos este acuerdo.

Se creo un grupo de trabajo (…) para que dé seguimiento a los distintos temas que planteamos en este entendimiento», continuó Sheinbaum

«Uno de los primeros puntos es el fortalecimiento de las operaciones de las agencias e instituciones de EEUU en EEUU.

Para evitar que esas armas entren a México» afirmó, y continuó diciendo que EEUU acostumbra…

…pedir a México realizar operativos para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos.

«Por primera vez, EEUU reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas, o el tráfico ilegal de armas hacia México» puntualizó la mandataria.

Comentarios del embajador Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se congratuló del lanzamiento de la Misión Cortafuegos, destacando su papel en el combate al tráfico de armas.

“Nuestros países lanzaron Misión Firewall: Unidos contra el tráfico de armas.

Por primera vez, Estados Unidos y México implementan inspecciones conjuntas, intercambio de información en tiempo real…

…e investigaciones ampliadas para frenar las armas que alimentan a los cárteles. Cooperación histórica para proteger a ambas naciones”, escribió en X.

A petición de México, Estados Unidos creó una plataforma para “posibilitar el intercambio de información sobre paquetes y cargamentos aéreos sospechosos…

…con el objeto de identificar e interceptar drogas ilícitas, precursores químicos, armas de fuego y combustibles”, agregó.