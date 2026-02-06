Patria, Soberanía y Justicia Social: Sheinbaum

Nuestro país no regresará al régimen de corrupción ni a ser colonia de nadie. México no se doblega, arrodilla, rinde ni vende: Sheinbaum

Regeneración, 6 de febrero de 2025. Desde Querétaro, la Presidenta Sheinbaum resaltó que la Cuarta Transformación, recuperó la esencia de la Constitución de 1917.

Por ello, aseguró que el país no regresará al régimen de corrupción, de privilegios ni a ser colonia de nadie, reafirmando con fuerza que México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende.

Sheinbaum

“Por ello, hoy, 5 de febrero, en el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado, en mucho, su esencia.

México es el resultado de sus Transformaciones, y cada Transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular.

Esa es nuestra historia. Esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida.

“Porque, aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador.

Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México.

Recuerda, recordemos

Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello, afirmar que:

México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie.

Y México no entregará nunca sus recursos naturales.

Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: ¡México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende!

-« ¡Que viva la Constitución de 1917!, «– y luego lanzó tres vivas a México que fueron replicadas por la multitud patriota.

Lo anterior, tal como proclamó la presidenta en el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, en el Teatro de la República de Querétaro.

Reformas

Recordó que México nació de la lucha de su pueblo, por ello con la transformación, de septiembre de 2024 a diciembre 2025, se han realizado 22 reformas constitucionales y 50 reformas secundarias.

Las cuales, dijo, fortalecen los principios de independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad.

Citó, la Reforma al Poder Judicial; la que creó e incorporó a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Luego, enlistó, el resto de las reformas aprobadas a la fecha:

Por una parte, la que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; las que recuperaron a Pemex y a CFE como empresas públicas estratégicas del pueblo de México.

La que permite al Estado proveer servicios de internet, además de las que están a favor de la igualdad sustantiva de las mujeres.

Seguidamente, subrayó aquellas nuevas leyes que garantizan la recuperación del ferrocarril público; reconocen a los Programas de Bienestar como derechos constitucionales.

Así como el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna; las de protección y bienestar animal.

Abundancia

Desde luego, citó las modificaciones legislativas que sustituyen organismos autónomos por verdaderos órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones.

Así como las que robustece la inteligencia para la seguridad pública; la que protege a los maíces nativos y defiende la soberanía alimentaria y prohíbe la siembra del maíz transgénico.

Las que están en contra del nepotismo y la reelección inmediata en puestos de elección popular; a la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y recurso natural de la Nación.

Así como las reformas a los artículos 19 y 40, que fortalecen la soberanía nacional.

Además, señaló que en las próximas semanas se aprobará la semana de 40 horas para su implementación de manera gradual.

Textual

Cabe destacar que en su intervención Sheinbaum proclamó:

“Quiero leerlo para que quede muy claro. Hoy el artículo 40 dice:

«El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como: golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, resaltó que en 2018 las mexicanas y mexicanos decidieron recuperar el sentido social de la Constitución de 1917.

Así como instaurar un estado constitucional de bienestar, así como un congreso constituyente que ha aprobado reformas constitucionales que fortalecen la justicia, la igualdad y la Prosperidad Compartida.

Voces

Cabe destacar que participaron también políticos representantes de la derecha en su calidad de gobernador de Querétaro y la presidencia de la Cámara de Diputados.

Desde luego, el flamante nuevo presidente de la democráticamente electa Suprema Corte.

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que hoy tres mujeres estén al frente de los tres poderes de la unión, lo cual es producto de la evolución constitucional de la Carta Magna.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, señaló que hoy la Constitución abraza a los pueblos originarios y afromexicanos.

Esto es, recuperando su vocación democrática, su sentido social y el reconocimiento de la pluriculturalidad.

Puntualizó que el Poder Judicial vive ahora una etapa de reconciliación y esperanza, producto de la reforma.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, destacó que la Constitución de 1917 mantiene la solidez institucional de la nación y su soberanía.

Por ello, destacó que, como herencia, hoy, México no acepta dictados extranjeros refrendando que la Presidenta no está sola en la defensa de la patria.

Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal, las 32 gobernadoras y gobernadores, así como los miembros del gabinete legal y ampliado.