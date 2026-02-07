Querétaro: Justicia por destitución ilegal y abusos de poder

San Miguel Palmas denuncia la destitución arbitraria de su delegada indígena y exigen frenar la impunidad ante graves abusos municipales

Regeneración, 6 de febrero de 2026.– La comunidad indígena de San Miguel Palmas vive una grave crisis de gobernabilidad. El Ayuntamiento de Peñamiller destituyó de forma arbitraria a la delegada Anallely Díaz Guerrero.

Ella fue elegida mediante el voto popular de su pueblo. Actualmente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas la reconoce como autoridad legítima.

Tribunal Electoral

Esta decisión ocurrió el pasado 30 de octubre de 2025. El municipio justificó la acción por supuestas diferencias políticas. Sin embargo, los habitantes señalan que es un atropello a su autonomía.

El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ya falló a favor de la delegada. La Sala Regional de Toluca también ratificó la ilegalidad de su remoción.

A pesar de estas sentencias, el gobierno municipal mantiene obstáculos legales. Han utilizado medidas cautelares internas para impedirle ejercer sus funciones.

Esta situación deja a 32 comunidades sin servicios básicos esenciales. La administración retiró ambulancias y vehículos utilitarios de la zona.

Conoce la Jurisprudencia 21/2018 de rubro

"VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO"

Conoce la Jurisprudencia 21/2018 de rubro

"VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO"

— Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (@TEEQRO) February 6, 2026

Antecedentes Querétaro

La comunidad denuncia también un entorno de violencia e impunidad sistemática. Los pobladores mencionan antecedentes de inseguridad ligados a exfuncionarios públicos municipales.

Señalan que un expresidente municipal estuvo involucrado en un secuestro años atrás.

Una familia local enfrenta hoy un riesgo mortal inminente. Ellos denunciaron la violación de su hija menor de edad. El presunto agresor es un funcionario público activo en la región.

Ayuda de Sheinbaum

Ante la falta de apoyo estatal, solicitan la intervención de Claudia Sheinbaum. Los afectados temen por su vida tras hacer públicas estas denuncias. La asamblea comunitaria mantiene un plantón pacífico en las instalaciones oficiales.

Exigen respeto al estado de derecho y protección federal urgente. La justicia no debe ser moneda de cambio política.

Habitantes de la comunidad indígena de San Miguel Palmas, en Peñamiller, Querétaro, se mantienen en pie de lucha tras la destitución de Anallely Díaz Guerrero como delegada comunitaria. El órgano electoral determinó que la remoción realizada por el Ayuntamiento fue ilegal. — contrapunto.mx (@MxContrapunto) February 6, 2026

Los habitantes de San Miguel Palmas no darán marcha atrás. Ellos buscan proteger su integridad y recuperar su representación democrática.