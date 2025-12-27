Ajuste al IEPS por inflación no afectará precio de gasolina

Se mantiene la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina con precio por debajo de los 24 pesos litro: Hacienda

Regeneración, 26 de diciembre de 2025. Hacienda de México comunicó que no habrá incremento al precio final de la gasolina luego del ajuste por inflación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Hacienda

Así, por medio de un comunicado Hacienda reiteró en primer lugar el mantenimiento de la estrategia de estabilización de los precios de la gasolina.

«La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía reiteran que, desde el 1 de marzo del año en curso…»

«.., se encuentra vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, un pacto voluntario con empresarios gasolineros orientado a mantener el precio de la gasolina regular…

«.., con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro», precisa.

Seguidamente, puntualiza que la actualización del impuesto especial sobre productos y servicios no repercutirá en el precio al consumidor.

«En este contexto, la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero…»

«.., no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor».

Al tiempo que la institución recordó el conjunto de organismo relacionados y conexos al pacto para mantener estable el precio de los combustibles en México.

«El acuerdo, instrumentado para dar estabilidad, fue coordinado en conjunto entre las secretarías de Energía, Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales».

Además de Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal de Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.

Especial

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un impuesto indirecto en México que se aplica a la producción, venta o importación de bienes y servicios considerados no esenciales o perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

El IEPS no lo pagan directamente los contribuyentes (productores o importadores), sino que se traslada al consumidor final a través del precio del producto, de manera similar al IVA.

Tiene un propósito recaudatorio para el gobierno y, a la vez, busca desincentivar el consumo de ciertos productos mediante precios más altos.

Se rige por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) y su administración corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre los principales bienes y servicios sujetos a este impuesto se encuentran, las bebidas alcohólicas y cerveza, según el grado alcohólico. Cigarrillos y puros.

Además de refrescos, jugos industrializados y otras bebidas con azúcares añadidos o comida chatarra, como frituras, dulces, chocolates, entre otros.

E incluso los plaguicidas y algunos casos de los servicios de telecomunicaciones.

Finalmente, el ámbito de dicho impuesto especial, se define por Ley correspondiente del IEPS anualmente, por lo que pueden variar los montos y los productos o servicios.