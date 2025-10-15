Marina asegura arsenal en La Peñita de Jaltemba, Nayarit

Marina decomisa 87 fusiles, granadas, chalecos tácticos y más de 42 mil cartuchos útiles así como sustancias ilícitas en Compostela, Nayarit

Regeneración, 14 de octubre de 2025. En redes se destaca que la Marina aseguró un importante arsenal y drogas durante operativo en Nayarit.

Y es que se subraya que el decomiso incluyó 87 fusiles, granadas, chalecos tácticos y más de 42 mil cartuchos útiles.

Nayarit

Asimismo se indica se trató de una operación interinstitucional realizada en el poblado de La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela.

Sitio donde elementos de Marina en coordinación con autoridades federales y estatales, aseguraron un inmueble donde se localizaron las armas y drogas.

De acuerdo con la información oficial, en el operativo participaron personal del Sector Naval de Boca de Chila, junto con la Fiscalía federal, Defensa, Guardia Nacional, Investigación Criminal y Seguridad Pública de Nayarit.

Durante la acción se decomisaron 87 fusiles, dos ametralladoras, nueve piezas constitutivas.

E incluso, más de 42 mil cartuchos útiles, 1,470 cargadores, 43 granadas.

Así como 4.5 kilogramos de marihuana, 129 cubetas con objetos “ponchallantas”, 175 chalecos tácticos y 110 porta cargadores.

Fuerzas federales y estatales detuvieron hoy por la tarde a presunto miembro del CJNG en la Peñita de Jaltemba.El detenido fue identificado como Félix “N”,los agentes a cargo de la detención aseguraron 2 replicas de armas,dosis de la droga conocida como mota,además de 4 radios. pic.twitter.com/lbkEFInKC9 — Libertador De México (@Libertador_Mx) October 8, 2025

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Secretaría de Marina destacó que este operativo forma parte de las acciones coordinadas para combatir la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en Nayarit.

Esto, con el objetivo de mantener el orden público y garantizar el bienestar de la población.