Aumenta 13% salario mínimo, 9 mil 582 pesos al mes: Sheinbaum

Salario mínimo general será de 315.04 pesos diarios y 440.87 en frontera norte. Con 4T aumenta 154% el poder adquisitivo desde 2018: Sheinbaum

Regeneración, 3 de diciembre de 2025. La Presidenta Sheinbaum anunció que, en acuerdo con el sector obrero y patronal, y en beneficio de 8.5 millones de personas trabajadoras, el salario mínimo general tendrá un incremento del 13 por ciento a partir del 1 de enero de 2026.

Esto es, que pasará a 315.04 pesos diarios a nivel general, lo que representa 9 mil 582.47 pesos mensuales.

Así como un incremento de 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios y en 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Sheinbaum

“Tenemos una muy buena noticia: un acuerdo entre el sector empresarial y las y los trabajadores de México.

«Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual”.

Lo anterior, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las y los empresarios por el consenso unánime para incrementar el salario mínimo y señaló que no tendrá impactos en la inflación.

“Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera…

«… y estamos en récord de Inversión Extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha, en 154 por ciento”, agregó.

Trabajo

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que el poder adquisitivo de las y los trabajadores de México presenta un crecimiento del 154 por ciento con los gobiernos de la Cuarta Transformación.

E incluso precisó que en la frontera se mantiene por arriba del máximo histórico, lo que significa que el acceso a las canastas básicas pasa de 1.8 en 2025 a 2.0 en 2026 y en la frontera a 2.8.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó que el sector empresarial y el Gobierno de México han mostrado disposición.

Además de una especial apertura para negociar condiciones que favorezcan a los distintos grupos de la población, particularmente a los más vulnerables.