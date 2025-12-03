Jornada laboral reducirá 2 horas por año, hasta 40 horas en 2030

Al Senado ley laboral. Consenso con empresas, sindicatos, académicos y sociedad. Registro nacional de horas extras. Aumento salarial sostenido

Regeneración, 3 de diciembre de 2025. En las Mañaneras del Pueblo, desde Palacio Nacional Sheinbaum presentó proyecto de reforma para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas.

Esto es, que se reducirá dos horas por año para que en 2030 se concreten las 40 horas.

E incluso se precisa que durante el 2026 iniciaría el periodo de transición y en enero 2027 inicia la primera disminución.

Sheinbaum

Cabe destacar que se creará un registro electrónico de la jornada laboral, que permitirá que efectivamente se cumpla con las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias.

Este miércoles se enviará el proyecto de reforma al Senado de la República con miras a que se discuta el próximo año.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el consenso con los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y con la sociedad civil.

Con base en ello, enviará al Senado el proyecto de reforma para que, a partir del 2026, se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas.

Como se indica, reduciendo dos horas por año hasta concretar en el 2030, con lo que se beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.

Muestra

En consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno se acordó un aumento de 13% en el salario mínimo para 2026. El salario de los trabajadores habrá recuperado 154% de su poder adquisitivo, el nivel más alto desde 1980, cubriendo 2 canastas básicas.

Prosperidad con justicia. pic.twitter.com/6wcyBmrA0V — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 3, 2025

“Se ha demostrado en el mundo entero, recientemente leí una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas…

«porque ha representado mayor productividad para las empresas, incluso en el caso de servicios, hotelería, y otras áreas.

«Por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual, entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial sino en algunos de ellos,…

«incluso, mayor productividad y es un acuerdo de consenso”.

Trabajo

El secretario Marath, del Trabajo, detalló que, como parte del compromiso número 60 de los 100 de la Presidenta, la implementación de la jornada laboral de 40 horas será un derecho constitucional.

Explicó que la reforma será presentada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.

Seguidamente, dijo que la perspectiva es que entre en vigor el 1 de mayo de 2026 y en enero 2027 comienza la primera reducción de dos horas.

Detalló que la propuesta implica que, a partir del 1 de enero de cada año se hará efectiva la reducción:

En 2026 entra en vigor y se establece el periodo de transición; en 2027 serán 46 horas; en 2028 de 44; en 2029 de 42 y en 2030 de 40.

Puntualizó que la reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones, además con las modificaciones, por primera vez, se prohíben horas extras para menores de edad.

Descanso

Durante la jornada ordinaria, las y los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo, así como jornadas laborales dignas.

Además en la jornada extraordinaria se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria.

Las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, se introduce la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad.

Asimismo, se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples. En ambas jornadas el trabajo no podrá superar las 12 horas en un día.

Registro

Señaló, por otra parte, se vigilará el cumplimiento de la nueva jornada laboral de 40 horas en los centros de trabajo.

Por ello, se adiciona como obligación de las personas empleadoras el registro electrónico de la jornada laboral.

El cual será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo que permitirá que efectivamente se cumpla con las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias.

Por otra parte, se subraya que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los beneficios de la reducción de la jornada laboral son:

Reducción de la fatiga y de los accidentes laborales, mejoría en materia de salud y seguridad en el trabajo, mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores.

Cabe destacar, menor riesgo de padecer patologías del corazón y de muertes por accidentes debido a la menor exposición a jornadas prolongadas.

E incluso, mejoría en el autocuidado: alimentación, ejercicio físico, descanso, socialización y atención médica preventiva.

Mesas

Para la reducción de la jornada a 40 horas, del 19 de junio al 30 de noviembre, se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la asistencia de 2 mil personas.

Esto, desde empresarios, sindicatos, académicos, representantes gubernamentales y de la sociedad civil.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó la importancia de continuar dialogando con el Gobierno de México para negociar condiciones que favorezcan a las y los trabajadores.

Mientras que, el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno, puntualizó que con la jornada laboral de 40 horas se da un paso importante en la justicia social.

Esto, ya que, dijo, se trata de una reforma que favorece el desarrollo integral para las y los trabajadores.