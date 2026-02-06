Australia e Indonesia amplían acuerdo de seguridad común

Indonesia y Australia: Tropas de un país podrán operar en territorio del otro. Vigilar Mar de la China Meridional y el Océano Índico

Regeneración, 6 de febrero de 2025. En redes destacan la firma de la ampliación del acuerdo de seguridad entre Australia e Indonesia firmado por el presidente Prabowo Subianto y el Primer Ministro de Australia Anthony Albanese.

Y es que amplía el acuerdo de seguridad entre Indonesia y Australia firmado por primera vez por los gobiernos de Soeharto y Paul Keating en 1995.

Australia

Por otra parte, portales oceánicos señalan que la firma tuvo lugar en el Palacio Merdeka, Yakarta, el viernes 6 de febrero de 2026.

«Hoy, el Primer Ministro Albenese y yo reafirmamos nuestra estrecha relación y compromiso común para continuar fortaleciendo la asociación entre Indonesia y Australia…

«…, mediante la firma de un tratado de seguridad conjunto».

Asi, dijo Prabowo después de firmar el acuerdo.

Además señaló que es una prueba de la determinación de los dos países de continuar trabajando juntos para mantener la seguridad nacional y regional.

Prabowo dijo que Indonesia y Australia quieren contribuir a la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico.

Mientras tanto, el primer ministro Albanese dijo que había discutido el Tratado de Seguridad Conjunta con Prabowo desde la visita del presidente a Australia en noviembre de 2025.

«Hoy firmamos el Tratado de Yakarta de 2026, dijo el líder del Partido Laborista australiano.

«El hecho de que hayamos firmado este tratado hoy demuestra la firmeza y el compromiso personal del presidente Prabowo para promover la seguridad en nuestra región y en todo el mundo».

Cooperas

El Tratado de Seguridad Común firmado por Prabowo y Albanese ampliará la cooperación en materia de defensa entre los dos países.

E incluyen intercambios de oficiales, ejercicios militares conjuntos y cooperación en educación militar.

Al tiempo que se indica que Albanese permanecerá en Indonesia durante tres días, del 5 al 7 de febrero de 2026.

Desde luego el detalle; la visita de Albanese a Indonesia es la segunda durante el mandato de Prabowo como presidente.

En mayo de 2025, Albanese hizo de Yakarta el destino de su primera visita al extranjero, un día después de ser reelegido Primer Ministro de Australia.

Mientras se desempeñaba como Primer Ministro desde 2022, Albanese visitó Indonesia cinco veces.

Papelito

Por otra parte, se indica que este acuerdo es conocido técnicamente como el Acuerdo de Cooperación en Defensa entre Australia e Indonesia (ADCA):

Al tiempo que se indica, representa el cambio más significativo en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones en décadas.

Cabe destacar que fuentes como The Sydney Morning Herald y The Jakarta Post destacan la interoperabilidad Milita.

Esto es, que por primera vez, el acuerdo tiene carácter de tratado vinculante, lo que facilita que las tropas de un país operen en el territorio del otro.

Esto, para ejercicios conjuntos, ayuda humanitaria y respuesta a desastres.

Además, incluye cláusulas específicas para la vigilancia en el Mar de la China Meridional y el Océano Índico, áreas donde las incursiones de barcos chinos han generado fricciones constantes.

E incluso, acordaron colaboración Nuclear (AUKUS).

Al respecto se explica que este tratado ayuda a calmar a Indonesia respecto al programa AUKUS (submarinos de propulsión nuclear de Australia).

Esto es, integrando a Indonesia como un socio estratégico informado en lugar de un observador preocupado.

Política

Para el presidente indonesio, este movimiento refuerza su doctrina de «vecindad activa», manteniendo la neutralidad oficial de Indonesia pero fortaleciendo sus defensas mediante alianzas prácticas.

En tanto que para Anthony Albanese consolidar la relación con el «gigante del norte» es vital para la estrategia de defensa de Australia.

Mismo, que busca no depender exclusivamente de la protección de Estados Unidos.



Finalmente, Pekín a través de su Ministerio de Exteriores sugiriendo que «las alianzas militares no deben apuntar a terceros ni socavar la paz regional».

Al tiempo que se apunta que este tratado convierte la frontera marítima entre Indonesia y Australia —una de las más extensas del mundo— en un eje de seguridad mucho más sólido.

Esto es, reduciendo el espacio de maniobra para operaciones no autorizadas en la región.