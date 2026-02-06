Super Bowl 2026: Además de un balón, se juega mucho dinero

El negocio del Super Bowl genera 10 millones por un anuncio, 8.000 dólares por una entrada y 1.800 millones en apuestas

Regeneración, 6 de febrero 2026– Este domingo, el Super Bowl regresa a Santa Clara, California. Pocos eventos deportivos generan tanto capital, personal y celebridades. Todo es un gran espectáculo en Estados Unidos, y no existe uno más grande que el Super Bowl, que incluye una semana completa de conciertos, fiestas y actuaciones.

Super Bowl LX

La edición de este fin de semana, la número 60, presenta nuevamente cifras impresionantes.

Según lo indicado por los directivos de NBC Universal, la mayoría de los anuncios de 30 segundos costarán ocho millones de dólares.

Sin embargo, unos pocos, que son los más exclusivos, alcanzarán por primera vez la cifra de los diez millones de dólares.

La lista incluye varios nombres destacados de Hollywood:

Post Malone (Bud Light)

Sabrina Carpenter (Pringles)

Ben Stiller (Instacart)

Lady Gaga (Rocket + Redfin)

Kurt Russell (Michelob Ultra)

William Shatner (Kellogg’s)

Emma Stone (SquareSpace)

Y habrá un anuncio sorprendente de la compañía telefónica Xfinity, con los actores de Jurassic Park reinventando una de las escenas más famosas de la película.

Anthropic

Por ahora, uno de los que más atención ha generado es el de Anthropic, la empresa de Inteligencia Artificial.

Se ríen abiertamente de la decisión de su competidor OpenAI de incluir anuncios en ChatGPT.

El anuncio de 30 segundos, que cuesta ocho millones, presenta situaciones absurdas de publicidad en medio de una solicitud, con el lema:

«Los anuncios llegan a la IA. Pero no a Claude».

Costos

Los anuncios del primer Super Bowl, en 1967, tenían un costo cercano a 40. 000 dólares, y no se superó un millón hasta la mitad de los años 90.

Desde entonces, los precios han aumentado casi cada año, pasando de 5. 6 millones de dólares en 2021 a siete millones en 2023, ocho millones en 2025 y ahora diez millones.

A principios de esta semana, el precio más bajo de reventa de la entrada para Levi’s Stadium era de aproximadamente 4.400 dólares.

El costo promedio que los más tardíos estaban dispuestos a pagar supera aún los 8.000 dólares.

Transmisión

Solo unos pocos miles de afortunados asistirán al espectáculo en vivo, mientras que los demás se quedarán frente a la pantalla.

NBC movilizará a más de 700 personas, utilizará 145 cámaras, 130 micrófonos, 120 kilómetros de cable y 22 unidades móviles.

En el mejor de los escenarios, hasta el 80% de los adultos estadounidenses se reunirán para ver el enfrentamiento de los New England Patriots contra los Seattle Seahawks.

Según el Comité Organizador, se estima que todo el evento generará esta semana 5.000 empleos y atraerá a cerca de 90.000 visitantes.

Impacto económico

El impacto económico total en la región podría variar entre 370 millones y 630 millones en el mejor de los casos.

En cuanto a la Asociación Americana del Juego, estima que los ciudadanos estadounidenses realizarán apuestas legales por un total aproximado de 1. 800 millones de dólares.

«El Super Bowl es el evento que más conecta a los aficionados», expresó con entusiasmo el presidente de la AGA, Bill Miller.

«Este récord muestra cuánto aprecian los estadounidenses las apuestas deportivas como parte de la experiencia, y por qué es esencial que se haga de manera legal».