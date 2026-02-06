Flotilla Global Sumud emprende misión a Gaza en marzo

La flotilla contará con más de mil médicos y enfermeras, educadores, ingenieros, e investigadores de delitos de guerra y ecocidio

Regeneración, 6 de febrero 2026– Los organizadores de la Flotilla Global Sumud (GSF), que el año pasado llevó asistencia humanitaria a Gaza y fue detenida por Israel, revelaron este jueves en Sudáfrica su plan para una nueva misión, tanto marítima como terrestre, que contará con “miles” de participantes para el 29 de marzo.

#Internacional | El colectivo Flotilla Global Sumud confirmó que el próximo 29 de marzo iniciará un despliegue por tierra y mar para llevar esperanza a Palestina.



🔴Conéctate con nosotros 👉🏻 https://t.co/oeZQpX1NJ1 pic.twitter.com/HKc1zWlahE — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 6, 2026

Nueva flotilla

La nueva flotilla comenzará su viaje desde Barcelona y se expandirá gradualmente a través de otros puertos del mar Mediterráneo.

Esto se combinará con un convoy terrestre, todo con la finalidad de establecer un corredor humanitario hacia Gaza.

“Hoy, la Flotilla Global Sumud ha anunciado la intervención humanitaria coordinada más grande para Palestina en la historia”.

Así lo comunicó la GSF a través de su cuenta de X, tras el anuncio realizado en una conferencia de prensa en la sede de la Fundación Nelson Mandela en Johannesburgo (norte).

Mar y tierra

De este modo, el 29 de marzo “una flotilla marítima conjunta y un convoy humanitario terrestre” partirán simultáneamente.

Movilizando a miles de personas de más de 100 naciones, en “una respuesta coordinada y no violenta al genocidio…

…el asedio, la hambruna extrema y la destrucción de la vida civil en Gaza”.

“Este es el desafío al que nos enfrentamos. No se trata de una persona. Es un sistema que condiciona el futuro de otros países”, comentó Saif Abukeshek, del Comité Directivo.

Misión

La misión de marzo incluirá a más de mil médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, además de educadores e ingenieros.

Serán acompañados por equipos de reconstrucción e investigadores de crímenes de guerra y “ecocidio”, señalaron los organizadores.

Entre ellos estaba Mandla Mandela, nieto del difunto expresidente sudafricano, Nelson Mandela.

La GSF ya había anunciado en diciembre pasado en un comunicado su deseo de iniciar una nueva misión en la primavera de 2026.

100 naciones

Destacó que esta contará con 100 barcos de asistencia humanitaria y más de 3,000 participantes provenientes de más de cien naciones.

En esa ocasión, la Flotilla estimó que la capacidad de esta nueva misión sería más del doble en comparación a la de 2025.

Y subrayó que su meta no solo sería la “simple entrega de ayuda humanitaria”, sino también una “presencia civil continua y especializada” en los territorios palestinos.

Con el objetivo de reconstruir “la infraestructura civil básica que fue destruida por dos años de genocidio”.

Antecedentes

La Flotilla Global Sumud inició su primer viaje con 20 barcos desde Barcelona el 1 de septiembre pasado.

Las autoridades israelíes interceptaron, en octubre, más de cuarenta barcos y arrestaron a un total de 473 tripulantes.

Estos fueron llevados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, un hecho que los activistas denunciaron como una “detención ilegal”.