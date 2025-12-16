Autodeterminación, derecho indiscutible de Palestina: ONU

Permitir el acceso de ayuda humanitaria y el trabajo de la agencia de la ONU, entre los objetivos inmediatos

Regeneración, 16 de diciembre 2025– La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, por amplia mayoría, una resolución que afirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente.

Informe

Según informó la agencia palestina WAFA, el texto obtuvo el respaldo de 164 países, frente a ocho votos en contra y nueve abstenciones.

Y expresa el rechazo de la comunidad internacional a las políticas de ocupación y asentamiento de Israel, consideradas un obstáculo para el ejercicio de ese derecho fundamental.

La resolución hace referencia a la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024.

Esta, declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y sostuvo que dicha presencia debe cesar de inmediato.

Debido a las graves consecuencias sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, consagrado en la Carta de la ONU y el derecho internacional.

Representante

El representante permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, Riad Mansour, celebró la adopción del texto y el amplio respaldo obtenido.

Agradeció a los países que votaron a favor y subrayó que el resultado refleja un consenso internacional casi unánime sobre el derecho del pueblo palestino a decidir su futuro.

Las resoluciones de la ONU, en particular la Resolución 3236 de 1974, reconocen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, la independencia y a vivir libremente en su patria.

Así como el derecho al retorno de los refugiados palestinos, y sostienen que una paz duradera solo será posible con la materialización de estos derechos y el fin de la ocupación israelí.

Bolivia vota en contra

Bolivia votó en contra de l resolución de la ONU, mediante la cual la mayoría de los países respaldan lo que dijo la Corte Internacional de Justicia:

Israel tiene la obligación de permitir y facilitar el trabajo de las agencias de la ONU en los territorios palestinos ocupados.

Estas agencias se encargan, entre otras cosas, de llevar ayuda humanitaria, alimentos, atención médica y protección a la población civil.

El giro de Bolivia frente a la ofensiva en Gaza coincide con el reinicio de relaciones diplomáticas con Israel.

Ayuda humanitaria

El documento aprobado respalda un fallo de la CIJ para que la administración de Netanyahu permita el ingreso de ayuda humanitaria.

En la votación del proyecto, 139 países apoyaron la resolución, hubo 9 abstenciones y 8 votos en contra.

Entre los que figuran, además de Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Israel y Hungría.

El giro en el posicionamiento de Bolivia respecto a la ofensiva en Gaza coincide con el reinicio de relaciones diplomáticas con Israel.

Ha sucedido tras la toma de posesión del presidente Rodrigo Paz y el cambio de rumbo en la política exterior del país.