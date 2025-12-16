Jet de lujo se estrella en Totoltepec, esto se sabe

Tragedia aérea en Toluca. Jet ejecutivo cae cerca del aeropuerto. Diez víctimas, una familia completa, entre ellas tres menores. Autoridades investigan la falta de seguridad.

Regeneración, 15 de diciembre de 2025.– ¡Diez vidas perdidas de golpe! Una familia completa se pulverizó. El jet era ejecutivo y de gran lujo. El accidente ocurrió el lunes 15 de diciembre de 2025.

La aeronave se desplomó a las 12:31 horas. El jet modelo Cessna Citation III venía de Acapulco. La matrícula XA-PRO es de una unidad de 1984.

Sobre caída de jet privado en #Toluca, “es una familia que viajaba de #Acapulco hacia el aeropuerto de Toluca. Todos (los tripulantes) fallecieron incluyeron el piloto. Mandamos nuestro pésame a familiares y amigos. Tiene que hacer la fiscalía una revisión, parece que es una… pic.twitter.com/ddGTDsknI6 — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) December 16, 2025

El avión cayó en San Pedro Totoltepec, Toluca. Impactó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. La caída desató incendios importantes en la zona. Bomberos de Metepec acudieron a sofocar el fuego.

Horror

Entre los muertos hay tres menores de edad. Triste lista oficial. Murieron Natalia, de apenas 2 años. También Raúl, de 4, y la niña Ximena, de 9 años.

Los adultos eran ocho pasajeros y dos pilotos. Los pilotos eran Juan Carlos Olivares Casas y Walding Sánchez Manzano. También fallecieron Raúl Gómez Ruiz y Olga Janine Buenfil Cardone.

Hay un audio escalofriante del momento final. La tripulación alcanzó a gritar su destino. «Nos Estamos Desplomando«, se escuchó en la cabina. Así lo reportaron las autoridades.

Respuesta

La tragedia involucró al Gobierno del Estado de México. La Secretaría de Seguridad activó sus protocolos. Se desplegaron Unidades de Emergencia de inmediato.

El Coordinador General de Protección Civil, Adrián Hernández, confirmó las cifras. «Se recuperaron los diez cuerpos», informó el funcionario. Los restos fueron trasladados al anfiteatro mexiquense.

#TRAGEDÍA EN #EDOMEX

10 muertos se reportaron trás el desplome de un avión en tipo Cessna 650 en #Toluca.

Reportes indican que la aeronave habría salido de #Guerrero y cayó sobre juna zona industrial.

🧑‍🚒🚒bomberos y elementos de protección civil se trasladadon al sitio para… pic.twitter.com/7LMqOUqJB9 — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) December 16, 2025

Instituciones como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya investigan las causas.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) buscan explicaciones técnicas.