España regularizará a medio millón de migrantes

España: Tramitación urgente a Decreto de Regularización Extraordinaria. Medio millón de migrantes con permiso de trabajo y residencia

Regeneración, 28 de enero de 2028. En redes destacan que el gobierno de España oficializó la tramitación urgente de un Real Decreto de Regularización Extraordinaria, un plan histórico que busca otorgar estatus legal a aproximadamente medio millón de migrantes.

E incluso se indica que esta medida, impulsada tras un acuerdo político clave con Podemos, tiene como objetivo integrar plenamente a miles de personas en el sistema laboral y social del país.

España camisa blanca

Al tiempo que en la información general se destaca una población beneficiada de cerca de medio millón de personas podrán acceder a permisos de residencia y trabajo.

Más del 90% de los beneficiarios potenciales provienen de Latinoamérica, destacando nacionalidades como colombiana, peruana y hondureña.

Entre otros detalles se indican como requisitos el haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar un mínimo de 5 meses de estadía en el país al momento de la solicitud.

Carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen. El proceso para presentar expedientes estará abierto desde abril de 2026 hasta el 30 de junio del mismo año.

E incluso, se precisa que el Ejecutivo se ha comprometido a resolver cada caso en un periodo máximo de 3 meses.

Reglamento

Cabe destacar que este plan se suma a la reciente Reforma del Reglamento de Extranjería aprobada a finales de 2024,

Misma ya preveía regularizar a unas 300 mil personas anualmente mediante nuevas figuras de arraigo.

Versiones en redes señalan que en este decreto extraordinario, España busca contrarrestar el envejecimiento de su población y fortalecer la fuerza laboral.

Es decir, diferenciándose de las tendencias de endurecimiento migratorio en otros países de la Unión Europea.

Declara

📜Ayer se aprobó un Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes que residen ya en el Estado español.



🗣️La secretaria antirracista de LAB, Txefi Roco, ha destacado 5 ideas principales de la lectura de LAB sobre lo aprobado ayer. pic.twitter.com/NlwRjcAkaa — LAB SINDIKATUA (@LABsindikatua) January 28, 2026

En este contexto la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda dijo que se espera iniciar los tramites de regulaciones en abril.

Además que la permanencia en España se puede demostrar con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos, tales como, por ejemplo, contratos trabajo, alquiler o informes sanitarios.

La autorización por la que se les regularizará será de residencia con permiso de trabajo, válida en toda España y para cualquier sector.

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, favoreciendo una integración “progresiva y estable”.

Además, se protegerá la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos menores de los solicitantes que ya estén en España. En este caso, su vigencia será de cinco años.

El Gobierno pretende llevar a cabo todas las regularizaciones de forma “ágil y eficaz” en un plazo de tres meses, pero con la admisión a trámite de las solicitudes, la cual se resolverá en un máximo de 15 días.

Las personas solicitantes podrán empezar a trabajar desde el primer día.

Real

Todo ello, fruto de un acuerdo con Podemos y retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes.

La cual además había permanecido estancada desde hace meses en el Parlamento y que está respaldada por más de 700 mil firmas.

Asimismo, la portavoz ensalzó que esta medida permitirá “dignificar y dar garantías” a los inmigrantes y sus derechos, y sostuvo que tendrá un impacto a tres bandas.

Por un lado, un impacto de “legitimidad política” porque retoma esa ILP estancada y, por otro lado, impactos tanto social como económico.

Esto, porque da respuesta a instituciones y organizaciones sociales que llevan tiempo reclamando esta medida, subrayó la funcionaria de España.