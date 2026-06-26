Avión choca contra la Torre Citic, el edificio más alto de Beijing

Videos mostraron partes del avión cayendo y la veloz evacuación, mientras quedan muchas preguntas sobre lo ocurrido y los tripulantes

Regeneración, 26 de junio 2026– Una pequeña aeronave deportiva chocó contra la Torre Citic, el rascacielos más alto en Pekín, la capital de China. Hasta el momento no se sabe si hubo víctimas, cuántas personas estaban a bordo, el origen de la aeronave ni las circunstancias que llevaron al siniestro.

Choque

El choque afectó los pisos superiores de la torre, que tiene una altura de 528 metros, provocando que los escombros cayeran sobre la calle y una zona verde cercana.

El avión involucrado es un Sunward SA 60L Aurora y es propiedad de la aerolínea Shuangyue General Aviation.

No se ha confirmado si el impacto causó muertos o heridos. Además, no se sabe cuántas personas viajaban en la avioneta.

Los videos que se han compartido en redes sociales mostraron cómo la avioneta golpeó la parte alta de la Torre Citic.

Grabaciones

Otras grabaciones documentaron la salida de los ocupantes del rascacielos. El material visual indica un escenario de evacuación tras el accidente.

El choque ocurrió en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang.

Imágenes tomadas en el lugar y difundidas en redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada de cristal del rascacielos.

Y partes del avión cayeron en una calle cercana.

Fragmentos cayendo

También hay videos en los que se aprecian fragmentos cayendo desde gran altura junto a la torre, así como daños en vehículos en la zona.

Marcos Sabio, un joven español que vive en Pekín, fue testigo del incidente, ya que, según su declaración a EFE, trabaja en el edificio adyacente.

“Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido y vi un poco de humo.

Enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente”, relató.

Una vez que salió a la calle, Sabio se encontró con un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes “pidiendo a la gente que no mirara”, añadió.