Kenia detiene a más de 350 personas a dos años de las protestas

Los manifestantes recordaban el segundo aniversario de una movilización de 2024, donde 60 personas murieron a manos de las autoridades

Regeneración, 26 de junio 2026– La policía de Kenia disolvió a quienes protestaban en la capital y arrestó a otros que salieron a la calle para honrar a los que fallecieron en las manifestaciones en contra del incremento de impuestos hace dos años.

Arrestos

El titular de Interior, Kipchumba Murkomen, indicó el jueves que un total de 355 personas fueron capturadas en distintas localidades del país.

Llamó a los detenidos «criminales» y se disculpó por la implementación de barricadas y otras tácticas de seguridad encaminadas a controlar las protestas.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados por estas medidas y, al mismo tiempo, reconocemos su eficacia para garantizar la seguridad de la ciudad y otras partes del país”, manifestó Murkomen a los medios.

Un reportero de Reuters observó cómo la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos que se habían congregado pacíficamente frente a una estación de policía en Nairobi.

Fuerzas oficiales

Esto ocurrió después de que las fuerzas del orden arrestaran a seis personas frente al parlamento, donde habían dejado flores.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia comentó que los organizadores buscaban recordar el segundo aniversario de las protestas.

Estas provocaron al menos 60 decesos tras una irrupción de manifestantes en el terreno del parlamento en 2024.

Desde Nairobi, Malcolm Webb, de Al Jazeera, explicó que la dura respuesta policial ante la protesta se debió al interés del gobierno en evitar la repetición de los eventos de hace dos años.

Protestas

“Esto se produce tras una serie de protestas distintas en las últimas semanas, algunas lideradas por los opositores políticos del presidente [William] Ruto.

Otras por sindicatos del transporte debido al aumento de los precios del combustible y a un estado de descontento latente.

Que no se ha recuperado realmente desde aquel día de hace dos años en el que murieron decenas de personas”, comentó.

Los líderes opositores se unieron a las víctimas de la supuesta brutalidad policial y a los familiares de los manifestantes fallecidos durante la represión, antes de dirigirse al parlamento.

Familiares

“Como padres, pedimos permiso para venir aquí… para llorar la muerte de nuestros hijos y depositar flores.

Pero al llegar, nos llevamos una gran sorpresa porque la policía nos bloqueó el paso”, afirmó Edith Wanjiku, cuyo hijo de 19 años, Ibrahim Kamau, fue asesinado en 2024.

“Es muy vergonzoso”, continuó.

“Y una cosa que le pediría al presidente Ruto: a esos policías que mataron a los niños —porque son conocidos— solo les pido justicia para esos niños y también una indemnización”, añadió.

Los organizadores de la protesta han declarado que exigen una investigación creíble sobre los abusos policiales anteriores y garantías contra el uso desproporcionado de la fuerza.