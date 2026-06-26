John Bolton admite culpa en caso de documentos clasificados

Bolton, de 77 años, accedió a pagar una sanción de 2.25 millones de dólares, cuya mitad debe ser cubierta en un plazo de cinco días

Regeneración, 26 de junio 2026– John Bolton, quien fue asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump y se ha convertido en uno de sus críticos más feroces, se declaró culpable el viernes en un tribunal federal por el mal manejo de información clasificada y podría enfrentar hasta cinco años de cárcel.

Audiencia

«Lo lamento», comentó Bolton al juez federal de distrito Theodore D. Chuang durante la audiencia.

Reuters había reportado previamente que Bolton se declararía culpable bajo un convenio con la fiscalía.

Este acuerdo incluía posibles penalizaciones que iban desde no entrar en prisión hasta un máximo de cinco años tras las rejas.

En el marco del acuerdo, Bolton aceptó pagar una sanción de 2.25 millones de dólares.

Multa

Bolton, de 77 años, tiene que pagar la mitad de esa suma dentro de los cinco días posteriores a la sentencia y el total en un plazo de 90 días.

Además, se comprometió a realizar hasta 100 horas de trabajo comunitario y a reunirse con funcionarios de inteligencia y del Departamento de Justicia para una sesión informativa.

Bolton también perderá su pensión del Gobierno. El juez Chuang programó la lectura de la sentencia para octubre.

El exasesor está acusado de haber compartido información sensible con dos familiares para su posible inclusión en unas memorias que estaba redactando.

Notas

Esto incluye notas sobre reuniones de inteligencia y encuentros con altos funcionarios del Gobierno y líderes extranjeros. El año pasado se declaró no culpable de 18 cargos criminales.

El libro describía el tiempo de Bolton como asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump, a quien pintó como incapaz de llevar a cabo el trabajo, lo que causó una controversia pública.

Sin embargo, los fiscales indicaron que no se incluyó información clasificada en el libro de Bolton, «The room where it happened» («La habitación donde ocurrió»).