Jefa Clara inaugura Utopía Acatitla en Iztapalapa

La jefa de Gobierno Clara Brugada inauguró la Utopía Acatitla en Iztapalapa. Un nuevo espacio que ofrece salud, cultura y deporte gratis

Regeneración, 13 de julio de 2026.– La jefa de Gobierno de la Ciudad de México consolidó un nuevo espacio de bienestar social en la periferia.

Clara Brugada Molina inauguró formalmente la Utopía Acatitla en la alcaldía Iztapalapa durante un evento público de rendición de cuentas.

El proyecto requirió una inversión total de 119 millones de pesos para acercar múltiples servicios gratuitos a la población.

Esta obra pública de gran escala beneficiará principalmente a miles de familias que habitan en la zona oriente.

A raíz de esta apertura, la mandataria recordó el origen comunitario que dio vida a este galardonado modelo urbano.

La funcionaria enfatizó que estas sedes representan una política integral de justicia territorial para las colonias tradicionalmente olvidadas.

Al respecto, la gobernante declaró: «Hoy las Utopías vuelven a casa, a Iztapalapa. Regresan donde nació esta revolución urbana que son las Utopías, que han sido premiadas a nivel internacional (con) el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat, uno de los reconocimientos más importantes del mundo a prácticas urbanas innovadoras».

Infraestructura moderna y Sistema de Cuidados

Por consiguiente, el moderno complejo arquitectónico se edificó sobre un extenso predio recuperado de 16 mil metros cuadrados.

El sitio cuenta con una alberca semiolímpica, pista de pump track, muro de escalada y áreas para parkour.

Asimismo, las instalaciones integran un comedor comunitario, lavandería social y servicios especializados del Sistema Público de Cuidados.

Además, el espacio incluye medicina general, odontología, mastografías y un Centro de Cuidado de las Emociones con atención psicológica.

Reforzando este compromiso social, la mandataria local reiteró la importancia de dignificar la vida en las zonas más alejadas.

La gobernante defendió firmemente el derecho de las comunidades periféricas a poseer las mejores instalaciones públicas de la entidad.

Sobre esto, la jefa de Gobierno enfatizó: «Aquí nació la idea de que era posible llevar lo mejor a quienes menos tienen, que los mejores servicios podían estar también en las zonas más alejadas. Las comunidades más alejadas no merecen las sobras, ni lo que haya quedado; merecen la mejor infraestructura de la ciudad».

Horarios ampliados y superación de retos técnicos

En este sentido, la operación del centro atenderá de manera prioritaria las dinámicas laborales de la comunidad vecinal.

La Utopía Acatitla ampliará sus horarios de atención nocturna hasta las 23:00 horas de martes a domingo.

Esta medida busca incluir a los trabajadores que regresan tarde a sus hogares tras concluir sus jornadas de empleo.

Con un enfoque social, Brugada Molina subrayó: «Eso es lo diferente de vivir en las periferias: entender lo que necesita la población que vive lejos. El objetivo es dar el mejor servicio a quienes menos tienen».

Finalmente, las autoridades sectoriales revelaron las complejidades estructurales que superaron los ingenieros durante la edificación del proyecto.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló los riesgos geológicos por grietas y hundimientos en la zona.

Debido a estas condiciones del suelo, los especialistas edificaron el programa arquitectónico en 5 mil metros cuadrados de construcción.

Al concluir el acto protocolario, la mandataria remató: «Queremos que cuando se diga Acatitla ya no se piense en cárceles ni en muros, sino en horizontes; que cuando se hable de Acatitla se piense en libertades, en derechos y en una de las Utopías más importantes de la Ciudad de México».