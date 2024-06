Basificados 960 mil maestras y maestros, certeza y justicia laboral: AMLO

“Nuestras maestras, nuestros maestros merecen respeto”. Antes se les maltrató con pretextos, porque se buscaban privatizar la educación: AMLO

Regeneración, 26 de junio de 2024. El presidente AMLO subrayó que revalorar y dignificar la labor del magisterio es uno de los cuatro ejes fundamentales para el proceso de fortalecimiento de la educación pública que lleva a cabo el Gobierno de México.

Y es que el presidente encabezó el informe de avances en el que la secretaria de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, informó que 960 mil maestras y maestros han sido basificados a la fecha.

Y, lo que les brinda certeza y justicia laboral.

Por otra parte, en conferencia de prensa matutina, la titular de la SEP indicó que otra muestra de respeto a la labor de integrantes del sector es el incremento superior a la inflación de los salarios anuales.

La medida representa una inversión federal de 191 mil millones de pesos adicionales al presupuesto.

Por otra parte López Obrador dijo:

“Nuestras maestras, nuestros maestros merecen respeto y hemos llevado muy buena relación con ellos y también hemos mejorado la situación económica de los maestros, la cuestión salarial, las prestaciones.

(…) Lo que no se hizo antes, que se les maltrató y se les echó la culpa de que si no se avanzaba en lo educativo era porque ellos no asistían a dar clases, excusas, pretextos, cuando lo que buscaban era privatizar la educación”, explicó el jefe del Ejecutivo.

Además se dijo sobre la implementación de los programas La Escuela es Nuestra y Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como las acciones de dignificación del magisterio.

Seguidamente, se especificó el cuarto eje de atención al rubro de la educación es la entrega de nuevos libros de texto gratuitos del Plan de Estudio 2022 con enfoque humanista y científico.

Los contenidos fomentan la comunidad en los procesos educativos y la educación inclusiva, intercultural, crítica y en igualdad de género.

Por otra parte, sonsideran a la escuela un espacio de transformación social y el trabajo interdisciplinario se materializa en proyectos, mencionó la titular de la SEP.

Además, en el ciclo escolar 2023-2024 se distribuyeron 153 millones de libros; para el ciclo escolar 2024-2025 se entregarán 160 millones de libros elaborados por docentes, especialistas, normalistas y creadores visuales de todo el país.

“Ya estamos viviendo una etapa nueva. (…) Ahora son nuevos textos, nuevos contenidos de educación científica, de muy buen nivel en matemáticas, en física, en química, pero también una educación humanista; científica y humanista”.

Además, se narró por parte de AMLO que por eso hubo amparos contra los nuevos libros de texto, no les gustó a los conservadores.

“Afortunadamente ya se entregaron los nuevos libros, elaborados como nunca se había hecho, no sólo por pedagogos, por especialistas, sino también por las mismas maestras y maestros”, indicó el jefe del Ejecutivo.

Al respecto, reconoció al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por contribuir a la enseñanza de niñas, niños y jóvenes en la educación pública, importante “para el desarrollo con justicia”.

“Ya estamos concluyendo y estamos —considero— entregando muy buenas cuentas en materia educativa”, aseveró en el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.

