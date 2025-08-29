Antes de desalojar Piña protege a Collado por 40 millones USD

Norma Piña desecho recurso para recuperar los millones de dólares que Juan Collado, el abogado de los poderosos, depositó en Andorra

Regeneración, 29 de agosto de 2025. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, desechó el último recurso que buscaba mantener vigente una acusación de fraude contra el abogado Juan Collado.

Y es que el caso se relaciona con las maniobras legales que realizó para recuperar 40 millones de dólares depositados en Andorra.

Según información de Reforma, la ministra resolvió que el recurso de revisión promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no planteaba un tema de interpretación constitucional novedoso o relevante.

Por lo tanto, la Corte no podía intervenir, ya que solo revisa sentencias de tribunales colegiados en casos de amparo directo bajo esas condiciones.

El acuerdo fue firmado el 20 de agosto y notificado este jueves 28.

El cierre de este caso ocurre en la última semana de Norma Piña como presidenta de la Corte.

Su periodo concluye el viernes 29, cuando pasará a retiro para dar paso a los ministros y ministras electos en junio pasado, quienes asumirán funciones el próximo lunes.

Caso Collado

Antes hace casi nueve años la FGR ya había resuelto el no ejercicio de la acción penal contra Juan Collado.

Sin embargo, en 2018 Alberto Manuel Alcántara, ex coordinador general de Investigación de la institución, viajó para solicitar el desbloqueó de dinero.

En 2020, en una audiencia, la FGR imputó a Juan Collado Mocelo y a Manuel Alcántara por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la administración de la justicia.

No obstante, el juez de control reclasificó el delito y los vinculó a proceso por el supuesto delito de fraude.

El abogado se amparó y obtuvo la protección de la justicia, sentencia que ordenó al juez de control reponer el procedimiento.

Además, éste último que determinó que no había elementos para vincularlo a proceso. A partir de ahí Inteligencia Financiera, se amparó y Norma Piña protegió a Collado.

Personaje

Y es que Juan Collado es el abogado de «los poderosos».

A lo largo de su carrera, ha defendido a personajes como Raúl Salinas de Gortari, el expresidente Enrique Peña Nieto (en su proceso de divorcio), Carlos Romero Deschamps, y Carlos Ahumada.

Además, su trayectoria como litigante lo ha posicionado en los círculos de élite del país.

Ha estado casado con las actrices Leticia Calderón (con quien tiene dos hijos) y Yadhira Carrillo.

Su vida personal, incluyendo sus relaciones sentimentales y las bodas de sus hijos, han sido mediáticas.

Asimismo en 2019, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde luego, el caso Andorra por presunto lavado de dinero.

Sin embargo después de pasar cuatro años en prisión, en 2023 se le otorgó la libertad condicional debido a su delicado estado de salud.

Posteriormente, en 2024, un juez lo absolvió de las acusaciones principales, y los procesos en su contra han sido gradualmente cerrados.

Recientemente, se ha informado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado por concluido un caso contra él relacionado con Andorra.

Pura Piña

El pasado martes, Piña presentó su informe de labores, siete días antes de la entrada de los nueve ministros electos tras la reforma al Poder Judicial.

Mismo donde presumió supuestos avances, imparcialidad y en un acto donde sus familiares y amigos le aplaudieron hasta hacerse polvo las manos.

Sin embargo la presidenta Sheinbaum dijo en las Mañaneras del Pueblo.

“Yo creo que ya, ¿no? Terminó una era de la corte y del Poder Judicial… Una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo», declaró la presidenta.

“A partir del primero de septiembre inicia una nueva era en el poder judicial, elegidos por el pueblo de México… Es algo único, una trasnformación muy profunda»

«Yo creo que ya lo dejamos ahí”, concluyó Sheinbaum