Brugada Inaugura Ciclovía La Gran Tenochtitlán en Tlalpan

La Jefa de Gobierno inauguró la ciclovía La Gran Tenochtitlán. Esta obra transforma la Calzada de Tlalpan en la primera vía multimodal

Regeneración, 20 de abril de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la nueva ciclovía denominada La Gran Tenochtitlán.

Esta infraestructura recorre 34 kilómetros de longitud total.

La obra convierte a la Calzada de Tlalpan en una vía multimodal única.

Ahora conviven armónicamente el Metro, peatones, ciclistas y automovilistas.

Brugada destacó que el proyecto busca una movilidad incluyente y democrática.

El diseño prioriza la seguridad de los usuarios más vulnerables del camino.

La mandataria busca transformar la mentalidad sobre el uso del espacio público.

«La calzada de Tlalpan es de todas y de todos», afirmó la funcionaria estatal.

La bicicleta como herramienta política

Ante miles de ciudadanos, la mandataria calificó el ciclismo como un acto de rebeldía.

El uso de este transporte reivindica el derecho pleno a la ciudad.

Según Brugada, rodar es una forma de resistir la desigualdad social.

«Usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario», expresó durante el evento protocolario.

La jefa capitalina prometió construir 300 kilómetros adicionales de ciclovías.

Este plan busca conectar mejor las periferias con el centro.

La funcionaria considera a la bicicleta como el vehículo más democrático existente.

Esta visión pretende consolidar una ciudad más humana, justa y habitable.

Detalles técnicos y seguridad vial

El secretario Raúl Basulto detalló que instalaron cinco mil nuevas luminarias.

La ruta cuenta con más de cinco mil canalizadores viales.

También se construyeron 20 mil metros de nuevas banquetas y guarniciones.

Estas mejoras garantizan trayectos seguros tanto de día como de noche.

La obra incluyó la repavimentación de 40 mil metros cuadrados de superficie.

Se adecuaron 64 zonas para el ascenso y descenso de pasajeros.

Javier Hidalgo recordó que esta lucha ciclista inició hace varias décadas.

«La ciclovía representa un avance histórico en movilidad sustentable», concluyó el funcionario local.