Ecuador: Noboa Decreta Toque de Queda por Crisis de Seguridad

El presidente Daniel Noboa implementa un nuevo toque de queda en Ecuador ante el repunte de masacres y ataques a pescadores

Regeneración, 20 de abril de 2026.– El presidente Daniel Noboa anunció una nueva restricción a la movilidad en varias zonas del país.

La medida responde al incremento de muertes violentas registradas durante el mes de abril.

El mandatario busca frenar la ola de criminalidad que afecta a nueve provincias específicas.

Noboa aplicará el toque de queda desde el próximo 3 de mayo.

El horario de restricción será desde las 23:00 hasta las 05:00 horas.

Esta decisión se basa en reportes de inteligencia sobre grupos delictivos operativos.

El gobierno asegura que las fuerzas del orden han logrado resultados positivos previos.

«Se dispone toque de queda desde las 23:00 hasta las 5:00 horas», afirmó el presidente ecuatoriano.

Escalada de violencia y matanzas en Guayaquil

La ciudad de Guayaquil sufrió dos masacres extremas durante el último fin de semana.

Once personas perdieron la vida en ataques armados en barrios céntricos y populares.

Entre las víctimas se reportó el lamentable fallecimiento de un menor de edad.

Ecuador registró más de dos mil muertes violentas en el primer trimestre.

El Ministerio del Interior admitió que la percepción de inseguridad ha empeorado recientemente.

Los operativos militares se intensificarán en los cantones con mayor índice de homicidios.

Noboa ha decretado ya doce estados de excepción desde que asumió el mando.

El gobierno busca reducir los índices de inseguridad mediante intervenciones militares constantes.

Denuncias por ataques extranjeros en alta mar

Los pescadores artesanales denuncian agresiones violentas por parte de aeronaves militares estadounidenses.

Familiares de las víctimas conformaron una asociación para exigir respuestas claras al Estado.

Reportan que embarcaciones civiles han sido atacadas con drones y explosivos potentes.

Existen denuncias sobre la desaparición de ocho pescadores del barco Fiorella.

Los sobrevivientes presentan lesiones graves como pérdida de visión y daños auditivos severos.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos elevó el caso a la ONU.

Se sospecha que fuerzas extranjeras confunden a los pescadores con transportistas de droga.

«No hay claridad absoluta sobre los hechos», declaró la canciller Gabriela Sommerfeld recientemente.

Fiscalización y crisis de derechos humanos

Los legisladores de la Revolución Ciudadana exigen una investigación profunda sobre estas desapariciones.

La Asamblea Nacional busca determinar la responsabilidad de las fuerzas militares internacionales.

Existe una gran preocupación por la soberanía nacional en las zonas de pesca.

La cooperación internacional es cuestionada por las presuntas desapariciones forzadas.

Los familiares de Jaramijó esperan noticias de los tripulantes perdidos desde enero.

El gobierno mantiene su postura de lucha frontal contra el narcotráfico transnacional.

Sin embargo, la presión social aumenta ante la falta de evidencias sobre los ataques.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad interna y un conflicto diplomático marítimo.