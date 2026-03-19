A paisanos apoyo económico, IMSS y vivienda: Sheinbaum

México te abraza: Más de un millón de servicios a mexicanos y sus familias repatriadas desde EE.UU. Participan 34 dependencias: Sheinbaum

Regeneración, 19 de marzo de 2026. La Presidenta Sheinbaum Pardo, destacó que México te Abraza apoya a los migrantes y a sus familias con recursos económicos y con atención integral.

Lo que incluye seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y acceso a la vivienda mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Y es que dijo que a la fecha con esta estrategia se han brindado más de un millón de servicios.

Sheinbaum

“Cuando son deportados a México, ¿qué hacemos? Les decimos: lleguen a un Centro de Atención de México te Abraza.

«Si llegan por avión, prácticamente entran de manera directa a Villahermosa o a Tapachula, donde llegan la mayoría de los aviones que vienen con mexicanos deportados, repatriados, nos gusta decirles aquí».

Además, «si vienen por tierra, hay personas que les dicen: vayan al Centro de Atención, en los distintos lugares de la frontera».

En ese Centro de Atención pueden bañarse, limpiarse, pueden asearse, «pueden presentar alguna denuncia si fueron maltratados y pueden tener todos los apoyos del Gobierno de México».

Entre ellos una tarjeta Paisano que les da 2 mil pesos para poder tener un monto para poder llegar a su casa o tener alimentación, les damos traslado a sus lugares de origen y todos los programas.

“Ahora, si viven allá, tienen su permiso de trabajo, pueden tener acceso a la tarjeta FINABIEN para poder enviar a sus familias: es la mejor opción de todas las opciones habidas y por haber».

Además, dijo que «pueden tener IMSS para sus familias y pueden tener Infonavit para sus familias».

«Es una manera adicional de apoyo, ya no solo es con recurso económico, sino también con una vivienda o un crédito para vivienda o con seguridad social».

«Todo incluido para sus familias en México o si regresan también para ellos”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Gober

La secretaria de Gobernación,explicó que en la estrategia México te Abraza participan 34 dependencias con el objetivo de garantizar una bienvenida cálida a los mexicanos y mexicanas que regresan al país.

Se han registrado 189 mil 830 repatriaciones: 154 mil 72 por vía terrestre y 35 mil 758 aéreas.

Además, del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2026 en los Centros de Atención recibieron apoyo 130 mil 414 personas.

Esto es, 94 mil 656 en los ubicados en la frontera norte y 35 mil 758 en Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas.

Detalló que, del más de millón de servicios brindados con México te Abraza destacan: 382 mil 87 raciones de alimento; 57 mil atenciones médicas; más de 11 mil mujeres han recibido apoyo.

Asimismo; se afiliaron más de 98 mil 600 personas al IMSS; 14 mil 228 personas tienen un empleo formal; se emitieron más de 93 mil copias certificadas de actas de nacimiento y CURP.

Se entregaron 114 mil 892 tarjetas Bienestar Paisano con 2 mil pesos; más de 42 mil 416 personas se incorporaron a los Programas para el Bienestar.

E incluso, más de 13 mil 697 asesorías de regularización de suelo y se entregaron más de 30 mil 932 tarjetas para remesas.

Finabien Sheinbaum

Financiera para el Bienestar (Finabien), informó que al 18 de marzo se tienen 132 mil 827 tarjetas FINABIEN Paisan@, con lo que se superó la meta planteada a inicio de año de 100 mil tarjetas.

Recordó que cuenta con beneficios como un menor costo de envío de remesas, ahorro en el impuesto de uno por ciento a remesas de efectivo a efectivo, mejor tipo de cambio.

Además con ella es posible pagar las aportaciones al IMSS, adquirir el seguro de repatriación, recibir nómina o sueldo por transferencia, realizar comprar en línea y establecimientos.

Es posible guardar hasta 20 mil dólares.

Se puede solicitar la tarjeta FINABIEN Paisan@ en las páginas: https://www.gob.mx/finabien, https://tarjetafinabien.com/us/, y https://www.miconsulado.sre.gob.mx/

Se necesita un correo electrónico, comprobante de domicilio, identificación oficial y número celular.

Zoé

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el Programa de Trabajadores Independientes para mexicanos en el exterior, es el aseguramiento voluntario.

Con lo que se tiene acceso a todos los seguros: médico, de riesgo de trabajo, de invalidez y vida, ahorro para el retiro, estancias infantiles y otras presentaciones.

E incluso, se puede asegurar a los padres, hijas, hijos y la pareja. Para registrarse en este programa se debe acceder a la página https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes.

Se requiere de CURP, número de seguridad social, teléfono, correo electrónico y un domicilio en México, se captura el ingreso mensual.

Así, se realiza el pago del monto asignado; el costo mensual del aseguramiento es de mil 906 pesos o 107 dólares.

Informó que actualmente este programa cuenta con un padrón de 19 mil 502 personas (39 por ciento mujeres y 61 por ciento hombres).

De las que 2 mil 337 ya completaron sus semanas laborales y están pensionados.

Se cuenta con 17 mil 634 familiares registrados, 2 mil 693 realizan su pago al Infonavit. A través de este programa y el salario promedio registrado es de 408 pesos.

Infonavit

El director general del Infonavit, señaló que esta institución cuenta con el programa Infonavit sin Fronteras para los trabajadores.

Y es que es para quienes compraron una vivienda con crédito y migraron a EE.UU sin terminar de pagar, con el objetivo de que puedan hacer sus pagos.

Con esta medida, las y los migrantes pueden tener seguridad y confiabilidad en el envío de dinero desde EE.UU al Infonavit, pueden pagar sus mensualidades.

Asimismo, dar pagos anticipados o liquidar sin que se genere comisión por envío.

Actualmente, más de 3 mil migrantes pagan sus créditos desde Estados Unidos a través del IMSS y de este programa.

Finalmente, ante Sheinbaum indicó se trabaja para que próximamente se pueda utilizar el ahorro e la subcuenta de vivienda para comprar, construir o remodelar.