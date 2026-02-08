Inversión de 600 millones para remodelar 2 mil 500 conjuntos habitacionales. Habrá nueva Ley para Rentas Justas, precios razonables
Regeneración, 6 de febrero de 2026.– La Jefa de Gobierno encabezó la entrega de tres complejos habitacionales renovados. Estos inmuebles recibieron mejoras en fachadas y áreas de uso común. Los trabajos forman parte del programa social denominado Otoch.
Vivienda y bienestar social
Durante 2025 se atendieron mil 888 unidades en la capital. La mandataria capitalina anunció una meta más ambiciosa para el próximo año.
Se busca remodelar 2 mil 500 conjuntos habitacionales en 2026. Para lograrlo, el presupuesto asignado alcanzará los 600 millones de pesos.
Esta inversión representa un esfuerzo financiero sin precedentes recientes. Los recursos se destinan a mantenimiento mayor y pintura general.
También se contempla la instalación de nuevas luminarias y señalización. El objetivo principal es embellecer el entorno de las familias.
Detectores de gas
Brugada entregó dispositivos especiales para detectar fugas de gas. Estas herramientas buscan prevenir incendios y proteger a los residentes.
En la capital ocurren más de 4 mil incidentes anuales por fugas. Los detectores ayudan a mejorar la protección civil comunitaria.
La mandataria anunció una nueva iniciativa de ley para el Congreso. El proyecto propone establecer rentas justas y precios razonables.
Los cobros no podrán aumentar por encima de la inflación anual. Con esto se evita la expulsión de habitantes por gentrificación.
Certeza jurídica
Se creará también una Defensoría Inquilinaria para proteger derechos legales. Este órgano mediará entre dueños y personas que rentan vivienda.
El gobierno también implementará subsidios para familias con pocos recursos. Se busca garantizar que nadie se quede sin un hogar digno.
En la Unidad 8 de Agosto se invirtió un millón de pesos. Los vecinos ahora cuentan con áreas iluminadas y edificios pintados.
Además, el gobierno capitalino iniciará procesos de escrituración masiva. Esto brindará certeza jurídica al patrimonio familiar de los beneficiados.
El 40 por ciento de los capitalinos vive en unidades habitacionales. El programa Otoch fortalece la convivencia y la seguridad vecinal. Los comités de vigilancia supervisan que las obras sean de calidad.
La transformación de la vivienda es una prioridad pública. La Ciudad de México avanza hacia un modelo de desarrollo equitativo.