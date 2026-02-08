Brugada lanza renovación de Unidades Habitacionales en CDMX

Inversión de 600 millones para remodelar 2 mil 500 conjuntos habitacionales. Habrá nueva Ley para Rentas Justas, precios razonables

Regeneración, 6 de febrero de 2026.– La Jefa de Gobierno encabezó la entrega de tres complejos habitacionales renovados. Estos inmuebles recibieron mejoras en fachadas y áreas de uso común. Los trabajos forman parte del programa social denominado Otoch.

Este año aumentamos el presupuesto para el mantenimiento de Unidades Habitacionales a $600 millones y con ello vamos por la intervención de 2,500 en toda la #CapitalDeLaTransformación.



El bienestar en vivienda es prioridad en el @GobCDMX. pic.twitter.com/wpHENnGXYt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 6, 2026

Vivienda y bienestar social

Durante 2025 se atendieron mil 888 unidades en la capital. La mandataria capitalina anunció una meta más ambiciosa para el próximo año.

Se busca remodelar 2 mil 500 conjuntos habitacionales en 2026. Para lograrlo, el presupuesto asignado alcanzará los 600 millones de pesos.

Esta inversión representa un esfuerzo financiero sin precedentes recientes. Los recursos se destinan a mantenimiento mayor y pintura general.

También se contempla la instalación de nuevas luminarias y señalización. El objetivo principal es embellecer el entorno de las familias.

Detectores de gas

Brugada entregó dispositivos especiales para detectar fugas de gas. Estas herramientas buscan prevenir incendios y proteger a los residentes.

En la capital ocurren más de 4 mil incidentes anuales por fugas. Los detectores ayudan a mejorar la protección civil comunitaria.

La mandataria anunció una nueva iniciativa de ley para el Congreso. El proyecto propone establecer rentas justas y precios razonables.

Los cobros no podrán aumentar por encima de la inflación anual. Con esto se evita la expulsión de habitantes por gentrificación.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la entrega de trabajos de mantenimiento en las Unidades Habitacionales. https://t.co/GUVNJezd8q — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 6, 2026

Certeza jurídica

Se creará también una Defensoría Inquilinaria para proteger derechos legales. Este órgano mediará entre dueños y personas que rentan vivienda.

El gobierno también implementará subsidios para familias con pocos recursos. Se busca garantizar que nadie se quede sin un hogar digno.

En la Unidad 8 de Agosto se invirtió un millón de pesos. Los vecinos ahora cuentan con áreas iluminadas y edificios pintados.

Además, el gobierno capitalino iniciará procesos de escrituración masiva. Esto brindará certeza jurídica al patrimonio familiar de los beneficiados.

Hoy realizamos la entrega de acciones de mantenimiento en las Unidades Habitacionales “8 de Agosto”, “Tokio” y “Luis Spota” en @BJAlcaldia.



Este 2026 nuestra meta será intervenir y mejorar 2,500 unidades en beneficio de las familias capitalinas con acciones del programa #Otoch.… pic.twitter.com/e0Y4URLbnZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 6, 2026

El 40 por ciento de los capitalinos vive en unidades habitacionales. El programa Otoch fortalece la convivencia y la seguridad vecinal. Los comités de vigilancia supervisan que las obras sean de calidad.

La transformación de la vivienda es una prioridad pública. La Ciudad de México avanza hacia un modelo de desarrollo equitativo.