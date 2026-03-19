Buque ruso de gas metano a la deriva ingresa en aguas de Libia

El Arctic Metagaz fue atacado a inicio de mes, y representa un peligro para el Mediterráneo por la posible fuga de gas

Regeneración, 18 de marzo 2026– El buque metanero ruso Arctic Metagaz, que lleva a la deriva en el Mediterráneo dos semanas, entró en aguas libias de búsqueda y rescate, según informó el miércoles la agencia de protección civil de Italia.

Ecco come si presenta 🚢#ArcticMetagaz 🇷🇺.



🏆 Esclusiva di @Newsbook_com_mt🇲🇹 che questa mattina, con aereo privato decollato da Malta, ha documentato il relitto del tanker russo alla deriva.



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👆 pic.twitter.com/4Wnmhf1wdz — Sergio Scandura (@scandura) March 15, 2026

Agencia

La agencia, que está monitoreando el barco, comunicó a Reuters que el riesgo principal en este momento es la posible fuga de gas.

Aunque hasta ahora no se han encontrado fugas.

«La liberación de gas es una posibilidad muy seria», comentó un representante, indicando que todavía se desconoce cuánto gas queda en el barco.

Se ha reportado que dos tanques están en buen estado, pero parte de la carga podría haberse perdido en el mar.

Carta

España, Italia, Francia y otros seis países del sur de la UE enviaron una carta a la Comisión Europea.

En la misiva advierten que el Arctic Metagaz es una seria amenaza para el medio ambiente e instaron a la UE a que tome medidas al respecto.

La agencia italiana de protección civil declaró que cualquier acción sobre el petrolero ahora estará a cargo de la autoridad libia.

Esto es por su localización, donde el estado del mar es actualmente desfavorable.

«Flota en sombras»

La UE mencionó que el barco formaba parte de la «flota en sombras» de Rusia.

Esta flota es utilizada para esquivar las sanciones impuestas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso admitió que el barco estaba a la deriva en el Mediterráneo.

Adicionalmente, indicó que el involucramiento de Moscú para resolver la situación depende de «circunstancias específicas».

Ataque

A inicios de este mes, el Ministerio de Transporte ruso informó que el Arctic Metagaz fue atacado por drones navales de Ucrania.

También mencionó que las armas fueron disparadas desde la costa de Libia.

El barco transportaba GNL desde el puerto ártico de Murmansk. Kiev no ha asumido la responsabilidad por este ataque.