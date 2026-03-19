Venezuela conquista su primer Clásico Mundial de Béisbol

El equipo caribeño ganó a los Estados Unidos con una carrera en la última entrada en la final del Clásico Mundial de Beisbol

Regeneración, 18 de marzo 2026– Venezuela se coronó campeón mundial de béisbol por primera vez al derrotar al «dream team» de Estados Unidos por 3-2 este martes por la noche en el Clásico Mundial de Béisbol que se llevó a cabo en Miami.

HISTÓRICO VINOTINTO 🇻🇪🏆



José Carlos Rodríguez para Cultura Sports, desde el loanDepot Park. Venezuela venció a USA y es campeón del World Baseball Classic 2026.

La vinotinto toca el cielo del béisbol. ⚾️🔥#Venezuela #TeamVenezuela #WBC2026 #WorldBaseballClassic #Beisbol… pic.twitter.com/cmq7CJkiLI — Cultura Sports (@cultura__sports) March 18, 2026

Día de Júbilo Nacional

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles como Día de Júbilo Nacional no laborable mediante un mensaje en la red social X.

La victoria del país en este torneo ocasionó celebraciones en varias ciudades, incluida la capital, Caracas.

Un doblete de Eugenio Suárez trajo la carrera ganadora en un final emocionante que le otorgó a Venezuela su primer título del Clásico Mundial de béisbol.

El golpe de Suárez en la novena entrada llevó a Javier Sanoja a anotar la carrera decisiva.

Alcalde de #Baruta 🍃, @darwingonzalezp, en el marco de la celebración nacional por el título de #Venezuela 🇻🇪 como campeón de #WorldBaseballClassic decreta:



🟢 Entregar La Llave de Baruta.



🟢 Declarar a la Selección Nacional de Beisbol como "Huéspedes de honor'. pic.twitter.com/MQ2G6LP3cD — Enver Conde Ferrer (@EnverConde) March 18, 2026

Dramático final

El lanzador Daniel Palencia consolidó la victoria con una actuación sobresaliente al retirar a los tres bateadores que enfrentó, dos de ellos con ponche.

El triunfo de Venezuela se dio tras un empate en el marcador a dos por parte de Estados Unidos en la octava entrada.

Esto ocurrió gracias a un cuadrangular de dos carreras de Bryce Harper ante el relevista Andrés Machado.

«¿Qué puedo decir? Es increíble», afirmó Eugenio Suárez.

Declaraciones

«Nadie creía en Venezuela, pero hoy hemos ganado el campeonato. Esta celebración es para toda Venezuela», añadió.

«Esto es para nuestro país, para cada uno de sus ciudadanos. . . Ahora necesitamos disfrutarlo», comentó el lanzador Eduardo Rodríguez después del encuentro.

El jugador Maikel García manifestó estar «agradecido con Dios por esta chance de hacer historia con este gran equipo».

«Salimos a jugar cada día por los 30 millones de venezolanos», subrayó.

Lanzadores

Además del jonrón de Harper, los lanzadores venezolanos permitieron únicamente dos hits a la

sólida alineación de Estados Unidos.

La selección estadounidense perdió la final por segunda vez consecutiva y no logró repetir el título que obtuvieron en 2017.

Estados Unidos cayó 3-2 frente a Japón en la final de 2023.

No morí, estaba de parranda porque VENEZUELA CAMPEÓN MUNDIAL DE BÉISBOL NOJODAAAAAAAAAAAAAAA



🇻🇪😭❤️🇻🇪😭❤️🇻🇪😭❤️🇻🇪😭❤️🇻🇪😭❤️🇻🇪😭❤️ pic.twitter.com/jjCFBd3Vgv — 🥀bloody rose🥀(Karenpp98) (@karenpp98) March 18, 2026

Venezuela

Venezuela, que alcanzó la final por primera vez, sorprendió en los cuartos de final al derrotar a Japón, que ha sido campeón en tres ocasiones del torneo.

Luego eliminó en semifinales a Italia, el equipo sorpresa del campeonato.

El presidente de EE. UU. , Donald Trump, aprovechó la victoria de Venezuela para volver a sugerir que el país sudamericano debería ser un estado de Estados Unidos.

«Statehood (condición de estado)», comentó en su cuenta de Truth Social.

El lunes ya había mencionado algo similar al celebrar la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales.

«Últimamente, muchas cosas buenas le están sucediendo a Venezuela. Me pregunto cuál es la causa de esta magia… ¿Estado número 51?», indicó el mandatario estadounidense.