Cae 4 por homicidio de músicos colombianos B-King y DJ Regio

3 hombres y una mujer detenidos, habrían prestado ayuda material y logística para privar de la vida a colombianos King y Regio

Regeneración, 7 de octubre de 2025. En redes destacan que Una mujer y tres hombres fueron detenidos por su posible participación en el asesinato de los músicos colombianos B‑King y DJ Regio Clown.

Y es que las investigaciones en torno al doble homicidio de los músicos colombianos B‑King y DJ Regio Clown continúan.

Colombianos

Los músicos colombianos B‑King cuyo nombre real es Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos mejor conocido como DJ Regio Clown, desaparecieron el 16 de septiembre.

Esto, luego de salir de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México.

Por este doble homicidio se capturaron a cuatro personas como posibles cooperadores, es decir, que pudieron haber ayudado en la comisión del delito.

Sin embargo se detalla que sin ser los autores materiales,.

Cooperadores

Así se trata de Angélica I. “N”, sería cooperadora pues se señala que podría haber pintado los “rines” del vehículo Mercedes usado en el traslado de los músicos.

Además de Luis “N” Güero Grúas, también podría ser cooperador pues tiene el taller donde se modificó el vehículo.

E incluso, José “N”, del cual su papel no ha sido claramente detallado públicamente.

Difunden fotos inéditas del hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown, en Edomex



Los artistas colombianos desaparecieron el 16 de septiembre y fueron hallados sin vida en Cocotitlán 🎤 🇨🇴



🔵 La última vez que los vieron fue en un gym de Polanco #Edomex #BKING pic.twitter.com/ItrMW9gDlR — ML Noticias (@mlnoticiasmx) September 23, 2025

Por otra parte, Jaime “N”, el principal presunto implicado, se le atribuye ser el dueño del Mercedes Benz que transportó a los músicos hacia el Estado de México.

Los detenidos podrían ser vinculados a proceso en breve ya sea por el delito de homicidio calificado o por ser facilitadores para el crimen cometido.

Transporte

En el vehículo Mercedes se transportó a B‑King y Regio Clown desde Polanco al Estado de México, y aunque ya hay detenidos, las autoridades siguen investigando.

Se especula que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas por drogas.

En el lugar donde aparecieron los cuerpos también se colocó un mensaje de alguna organización criminal con las iniciales “FM”.

También se investiga el vínculo con organizaciones criminales como La Unión u otros grupos de narcomenudeo.

Datos

B-King y Regio Clown eran dos músicos colombianos que fueron asesinados en México en septiembre de 2025.

Tras su desaparición en la Ciudad de México el 16 de septiembre, sus cuerpos fueron encontrados desmembrados días después en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King: Era un cantante urbano de 31 años, originario de Santander y criado en Medellín.

Había llegado a México para ofrecer una serie de conciertos, y su desaparición causó preocupación en los círculos artísticos, incluso con la DJ Marcela Reyes, su expareja, pidiendo ayuda públicamente.

Su madre sospecha que fue víctima de una «trampa», ya que aparentemente no conocía personalmente a Regio Clown antes de este viaje.

La investigación sobre su muerte ha revelado una posible vinculación con el narcotráfico y la venta de drogas sintéticas.

Herrera

Estos son los 4 DETENIDOS por el homicidio de los djs colombianos, B-King y Regio Clown:



Jaime N, dueño del Mercedes en el que fueron llevados al sitio donde los mataron.



Luis N, “Güero Grúas”, dueño del taller donde el coche fue pintado para desviar las pesquisas. pic.twitter.com/Gy0awsS98C — Antonio Nieto (@siete_letras) October 7, 2025

Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown: Tenía 35 años y era originario del Valle del Cauca.

Se desempeñaba como DJ, productor, empresario y guía espiritual.

Fue el colaborador y asesor principal de B-King durante su gira en México.

Existen sospechas de que sus actividades podrían estar relacionadas con el crimen organizado, debido a que el crimen pudo haber sido una venganza por un negocio de drogas que salió mal.

Finalmente, como se indica lLas autoridades siguen investigando a los presuntos responsables, que, según algunas fuentes, podrían tener vínculos con el cártel de La Unión Tepito.