México golea a Chile 4-1, en sub20

México se clasifica a cuartos de final de Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2025 donde contenderá ahora con Argentina o Nigeria

Regeneración, 7 de octubre de 2025. En redes destacan que México goleó este martes con un contundente 4-1 al anfitrión Chile en su Mundial Sub-20.

Así, se clasificó a los cuartos de final del certamen juvenil, donde se encontrará con Argentina o Nigeria.

México

Asistencia magistral de Gilberto Mora que entre dos hombres no se vuelve loco y le deja servido el balón a Tahiel Jiménez, que define de primera como si fuera centro delantero de élite.



La selección mexicana Sub 20 le está pegando 2-0 a Chile y parece que clasificará a los… pic.twitter.com/YFxmwqlXRP — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) October 8, 2025

Y es que se comenta que los mexicanos se adelantaron gracias a un fuerte disparo del delantero Tahiel Jiménez en el minuto 26.

Esto, tras una asistencia de la joya adolescente Gilberto Mora, un volante ofensivo de apenas 16 años.

Sin embargo, se narra que Chile se apoderó del balón y de las ocasiones tras el descanso, pero un bombazo del mediocampista Iker Fimbres desde fuera del área cambió todo.

Además, se narra que México empezó la goleada luego de que el extremo Hugo Camberos cazara un pase dentro del área y definiera sin oposición en el 80.

La humillación se alargó más tras un nuevo disparo de Camberos en el 86′, ante un Chile ya muy golpeado anímicamente.

4-1 vs Chile, México sub 20 destruye a la anfitriona. Fue muy superior y además juegan muy bien. Qué diferencia, ¿no? Ya quisieran que la selección mayor jugara así, pero no hay jugadores como estos. Si varios de ellos llegan lejos, hay nivel y futuro. pic.twitter.com/faVmZQedRB — Maximo Cossetti (@RodrigoMikkels1) October 8, 2025

La Rojita anotó el gol del honor gracias a su capitán Juan Rossel en el 88′.

Los locales cierran un decepcionante Mundial Sub-20, en el que solo ganaron en la inauguración del torneo, y clasificaron a octavos solo por tener menos amarillas que Egipto.

«Teníamos mucha más esperanza de hacer un mejor Mundial», dijo a DirecTv Sports el técnico chileno Nicolás Córdova, quien reconoció la superioridad mexicana.

Corazón

«Nos rompe el corazón llegar hasta aquí (…) trabajamos mucho, la gente no ve los sacrificios, los esfuerzos que nosotros hacemos. Creo que dimos todo hasta el final».

Lo anterior, agregó emocionado el defensor chileno Felipe Faúndez.

México, subcampeón de la edición 1977, se enfrentará con Argentina o Nigeria, que buscarán la clasificación el miércoles en el Estadio Nacional de Santiago a las 16H30 (19H30 GMT).

Momento

Fue un privilegio escuchar el partido del Mundial Sub-20 Chile vs México con comentaristas chilenos, comenzaron muy alzados y poco a poco fueron pisando tierra.



Creyeron que seria lo mismo que con selecciones mayores, estos jóvenes traen técnica, mentalidad y mucho corazón. pic.twitter.com/2670T1J2ER — Julio Pérez 🌏🇲🇽📯 (@veintiunletras) October 8, 2025

Por otra parte en diarios deportivos califican un partidazo.

Donde se festeja que la Selección Mexicana Sub 20 goleó a la anfitriona Chile para sacar boleto a cuartos de final del Mundial Sub 20.

Así se destaca que con una enorme expectativa, el equipo de Eduardo Arce concretó una enorme victoria para colarse entre los ocho mejores equipos del certamen juvenil.

El juego se disfrutó en vivo por toda la afición y tuvo reacciones en redes sociales.

Santiago Gimenez supporting Mexico in the round of 16 of the U20 World Cup against Chile! ❤️🏆🇲🇽 pic.twitter.com/wpDpeqXDZA — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 7, 2025

El goleador de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, no se guardó nada y celebró con alegría el primer gol de la noche de Tahiel Jiménez.