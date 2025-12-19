CAPUFE inicia el «Operativo Carretero Invierno 2025»

El Operativo Carretero Invierno 2025 prevé 24 millones de cruces en 129 plazas de cobro y refuerza la seguridad vial en la temporada

Regeneración,19 de diciembre 2025– Autoridades federales pusieron en marcha el “Operativo Carretero Invierno 2025“, para reforzar la seguridad en carreteras federales, terminales de autobuses y en las zonas turísticas de la República, que estará vigente hasta el domingo 4 de enero del año 2026.

Detalles

El Director General de Caminos y Puentes Federales, Rubén Hernández Bermúdez, se refirió a detalles del operativo:

En este periodo vacacional decembrino se espera un aforo total de 24 millones de cruces, por las 129 plazas de cobro y puentes nacionales e internacionales.

Con ello, el incremento del aforo promedio diario será del 2 por ciento; es decir, 1.4 millones de cruces diarios en toda la red.

¡Arrancamos! 🏁



En el @GobiernoMX, nos unimos para cuidarte durante esta temporada decembrina.🎄



A partir del viernes 19 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026, llevaremos a cabo el Operativo Carretero Vacaciones de Invierno 2025.🪅



Respeta todas las señalizaciones… pic.twitter.com/StHUEyaf3C — SICT México (@SICTmx) December 18, 2025

Acciones

Por ello Rubén Arturo Hernández Bermúdez, Director General de CAPUFE, dijo que se tomarán acciones para garantizar un viaje ágil y seguro a los paseantes.

Por otro lado, se manifestó el General Isaac Muñoz Navarro, Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional.

Despliegue

El General indicó que esta institución mantendrá un despliegue superior a los 37 mil efectivos.

Estos proporcionarán asistencia y orientación a vacacionistas nacionales y extranjeros, brindando protección en su traslado, apoyo ante fallas mecánicas y orientación vial.

Por último, la Guardia Nacional recomienda a los automovilistas planear con anticipación su ruta y los lugares donde se alimentarán y abastecerse de combustible.

#Comunicado Sectur 📣



Dimos el banderazo al Operativo Nacional Vacacional Invierno 2025 para garantizar viajes seguros en las carreteras del país. 🏁🤩



La Secretaria de Turismo del Gobierno de México, @josefinarodzam, informó que @AngelesVerdesMX desplegará el máximo de su… pic.twitter.com/7FmiUf8yvL — SECTUR México (@SECTUR_mx) December 17, 2025

Recomendaciones

Siempre antes de iniciar el viaje: revisar llantas, operación del motor, sistema de frenos, luces, limpiaparabrisas, agua, aceite y abastecer el tanque de combustible.

En carreteras federales del país, integrantes de la #GuardiaNacional en coordinación con @INAMI_mx y autoridades locales, refuerzan el operativo #HéroesPaisano2025, con el objeto proporcionar seguridad y apoyo a los connacionales que visitan a sus familiares en esta temporada de… pic.twitter.com/Zczw92IonR — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) December 19, 2025

Además, se recomienda no conducir cansado, ni bajo el influjo de bebidas alcohólicas.

Así como evitar distractores como el uso de celular, y en caso de emergencia o de requerir ayuda marcar al 088 de atención ciudadana.