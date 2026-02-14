México en la primera semana de Juegos Olímpicos de Invierno

Los Olímpicos en Milán Cortina 2026 han documentado deportistas de nuestro país creando una historia notable en el ámbito deportivo mexicano

Regeneración, 13 de febrero 2026– Los Juegos Olímpicos de Inverno en Milán-Cortina 2026 han resaltado asombrosas historias de atletas de diferentes lugares del mundo que han dado todo para representar a sus naciones en este evento.

LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD 🥹👏



⛸️ Donovan Carrillo volvió a hacer historia, demostrando que el límite solo te lo pones tú.



El mexicano cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, llegando hasta la Final, donde consiguió su mejor resultado de la… pic.twitter.com/XVyhNUZYbp — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 13, 2026

México

México no ha sido la excepción y, a pesar de tener una delegación pequeña, los deportistas que han competido ya han dejado una huella en el deporte internacional.

Hasta ahora, tres de los cinco deportistas mexicanos en Milán-Cortina han tenido su momento en la competencia.

Aunque no se han logrado medallas, cada uno de los competidores ha dejado una marca histórica significativa.

Donovan Carrillo

Donovan Carrillo hizo historia al ser el primer mexicano en participar en dos finales olímpicas consecutivas en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El patinador de Jalisco, de 26 años, finalizó su actuación en Milán-Cortina 2026 con una impresionante presentación en la Arena de Hielo de Milán.

Obtuvo un puntaje total de 219.06, que representa su mejor rendimiento de la temporada, quedando en la posición 22 en la tabla final.

Este logro no solo solidifica a Carrillo como un ícono del patinaje artístico en Latinoamérica, sino que también destaca su progresión competitiva.

Su clasificación fue garantizada tras un programa corto en el que ocupó el lugar 23 con 75.56 puntos.

La final

Esto le permitió avanzar al programa libre definitivo realizado el viernes 13 de febrero de 2026.

Durante su actuación, el tapatío cautivó al público con una rutina llena de carisma.

Con un elegante traje negro, Carrillo fue el segundo en patinar, recibiendo una gran ovación del público que aclamó su nombre.

Al finalizar su emotiva actuación, donde incluso mostró su afecto por el hielo, el jurado le otorgó un puntaje de 143. 50 en el programa libre.

Logro técnico

Más allá del puntaje total (219. 06 en acumulado), el verdadero logro técnico para el equipo mexicano fue la complejidad de los elementos que ejecutó.

Carrillo logró aterrizar dos cuádruples Toeloop y dos triple Axel en un mismo programa, un avance que él mismo consideró como histórico para el deporte en el país.

El programa libre estuvo ambientado con grandes éxitos de Elvis Presley, combinando las canciones «My Way», «Jailhouse Rock», «A Little Less Conversation» y «Trouble».

Significado personal

La selección musical tuvo un significado especial para Carrillo: la pieza «My Way» fue una solicitud que su abuela materna le hizo desde hace años.

El tapatío decidió honrarla durante los Juegos Olímpicos como un homenaje y fuente de motivación.

Después de su presentación, el patinador mostró su gratitud por el apoyo recibido y aprovechó para enviar un mensaje claro sobre el futuro de su deporte.

Expresó: «Espero que las condiciones de entrenamiento que tengo se mantengan con el apoyo de las instituciones y patrocinadores.

Porque creo que aún tenemos mucho por ver de Donovan en el patinaje artístico y sería un honor y un privilegio seguir representando a mi país».

Sarah Schleper

Sarah Schleper participó en sus séptimos Juegos Olímpicos de invierno, siendo la atleta con más apariciones en este evento en la historia.

En Italia, ocupó el puesto 26 en el Super G Femenino, mejorando su posición del ciclo anterior, que fue el 35.

Es importante mencionar que Milán- Cortina son los terceros Juegos Olímpicos de Invierno donde Schleper representa a México.

Anteriormente, había competido cuatro veces bajo la bandera de Estados Unidos.

¡Increíble noticia! 🎉 Sarah Schleper hace historia al convertirse en la atleta mexicana con más participaciones en los Juegos Olímpicos de Invierno en esquí alpino. 🇲🇽⛷️ #OrgulloMexicano #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/zz6LXGL0Wi — 6wnews (@6w_news) February 13, 2026

Regina Martínez

Además, Regina Martínez hizo un hito en Milán– Cortina 2026.

A pesar de haber terminado en la última posición en la prueba de esquí de fondo, su participación fue significativa al convertirse en la primera mujer mexicana en finalizarla.

Las historias destacadas en Milán – Cortina 2026 aún no terminan para México, a pesar del tamaño reducido de su delegación.

Lasse Gaxiola, simplemente con su presencia, marcará un momento histórico al competir junto a su madre, Sarah Schleper, en este evento.

Gaxiola y Corona

Ambos participarán en la modalidad de esquí alpino, lo que será un acontecimiento inédito en la historia de esta competencia de invierno.

Allan Corona, por otro lado, participó en la competencia de esquí alpino con el objetivo de superar el tiempo de Germán Madrazo.

Corona alcanzó la posición 116 en los 15 kilómetros estilo libre durante los Juegos de PyeongChang 2018.

En esta justa olímpica, llegó en el lugar 105, mejorando su tiempo anterior.

#Video | 🇲🇽Allan Corona hace historia como el quinto mexicano en esquí de fondo de unos Olímpicos de Invierno. 🏔️❄️



Más información: https://t.co/o43o6c6vIJ pic.twitter.com/ugNeBu7JSV — Periódico Correo (@PeriodicoCorreo) February 13, 2026

Estos cinco atletas que representarán a México en Milán- Cortina 2026 han sido añadidos a una lista selecta de deportistas.

Deportistas que han dado todo por nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno, como Hubertus von Hohenlohe, que participó en seis ediciones de esquí alpino.

También se destacan los nombres de Ricardo Olavarrieta en el patinaje artístico, el equipo de bobsleigh en St. Moritz 1928 y Luis Carrasco en el skeleton de Salt Lake City en 2002.