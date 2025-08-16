Cae narcolaboratorio, con 12 toneladas de drogas en Nayarit

Boca del Asadero, Nayarit: Narcolaboratorio desmantelado por la Marina. Decomisan drogas con valor de 3 mil 400 millones de pesos

Regeneración, 15 de agosto de 2025. La Marina localizó y neutralizó un narcolaboratorio que contenía cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina en el municipio de San Blas, Nayarit.

La ubicación de este laboratorio clandestino se realizó durante recorridos terrestres en el poblado de Boca del Asadero.

Nayarit

Cabe destacar que se indica en redes que este territorio es identificado como sitio de operaciones de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En el sitio fueron asegurados aproximadamente 12 mil 850 kilos de metanfetamina y 54 mil 500 litros de sustancias químicas.

Además de 13 mil 830 kilos de precursores químicos sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, 5 mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y material diverso.

Este decomiso representa un golpe a la producción de metanfetamina para la organización criminal de aproximadamente 3 mil 481 millones 502 mil 208 pesos.

Asimismo, con el aseguramiento de más de 12 toneladas de narcótico se evitó la producción de 320 millones de dosis de metanfetamina.

«En lo que va del año, hemos neutralizado 60 laboratorios clandestinos, reafirmando nuestro compromiso de proteger a las familias y servir con … ¡Honor, deber, lealtad y patriotismo!».

Lo anterior publicó la Marina en X.

Marina

Se detalla que la acción se efectuó en coordinación con la Fiscalía federal, Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).