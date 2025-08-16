Conexión Tren Maya-Guatemala, unión y cooperación: Sheinbaum

Cooperación Guatemala México en seguridad, infraestructura ferroviaria, energía, ambiente. Polos de Desarrollo para el Bienestar: Sheinbaum

Regeneración, 15 de agosto de 2025. Encuentro bilateral realizado en Petén, Guatemala, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

Ambos, reafirmaron compromisos concretos en cooperación para el desarrollo, seguridad, infraestructura ferroviaria, energía y medio ambiente.

En migración, acordaron elaborar un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes.

Incluso, un Programa de Trabajo Temporal bilateral, informó el Presidente Bernardo Arévalo.

Sheinbaum

Reciban el…

Y es que Sheinbaum destacó que la relación bilateral de México y Guatemala es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando existe voluntad política, respeto mutuo y amor al pueblo.

“Nuestra historia nos ha enseñado que las grandes transformaciones no se construyen en el aislamiento, sino desde la unión y la cooperación»

«Hoy México y Guatemala demostramos la voluntad de que dos naciones hermanas, con gobiernos comprometidos con la justicia y sus pueblos…»

«…, pueden avanzar juntas hacia un futuro más digno, más equitativo y más libre”.

Lo anterior expresó en un mensaje a medios realizado en el Comando Aéreo del Norte de Guatemala.

Compromisos

Cabe destacar que la presidenta de México detalló aspectos de los acuerdos con Guatemala.

Por una parte, en seguridad para que las fronteras de ambos países sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combata el crimen que atenta contra el bienestar de los pueblos.

Al tiempo que en infraestructura ferroviaria: Impulsar proyectos que conecten las economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional.

Agradecemos el recibimiento del presidente @BArevalodeLeon a Petén, Guatemala. Fortalecemos la fraternidad y la prosperidad compartida.

Asimismo, en Energía, se trabajará por soluciones limpias y sustentables que permitan la interconexión para el crecimiento y garantizar la seguridad energética.

Así como la eficiencia en el suministro sin comprometer el porvenir de las futuras generaciones.

En tanto que en ambiente se buscarán acciones coordinadas en defensa de la riqueza natural compartida: bosques, selvas, ríos y lagos.

Y, en cooperación para el desarrollo: Polos de Desarrollo para el Bienestar para incentivar el progreso de la frontera y de ambos países.

Subrayado

Conservaremos el patrimonio cultural y natural de 5.7 millones de hectáreas. Se trata del bosque tropical más importante de Mesoamérica y segundo del continente.

Cabe destacar que Sheinbaum precisó que México reconoce y aplaude el compromiso del Presidente Arévalo con la transparencia y el empeño para gobernar con la mirada en el pueblo.

E hizo un llamado para que ambas naciones continúen caminando juntas.

“Sigamos caminando juntos Presidente Arévalo, sigamos defendiendo la soberanía, la dignidad y la esperanza de nuestros pueblos…»

«…, sigamos construyendo puentes de cooperación, amistad y solidaridad, porque cuando dos naciones soberanas caminan lado a lado…»

«…, no hay desafío que no podamos enfrentar ni sueño que no podamos alcanzar”, agregó.

Guatemala

Por su parte, el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expuso que como parte de los compromisos se acordó elaborar un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes.

Así como la implementación de un Programa de Trabajo Temporal bilateral que promueva la migración laboral segura y digna.

Expuso que su administración valora la iniciativa del Gobierno de México que busca conectar el Tren Maya con Guatemala y eventualmente con Belice.

Con mucho entusiasmo anunciamos que México, Guatemala y Belice firman la Declaración de Calakmul: Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

Por ello se acordó iniciar negociaciones trinacionales, así como los respectivos estudios de factibilidad.

Además de unir esfuerzos para conectar Tecún Umán, Guatemala y Ciudad Hidalgo, Chiapas.

En materia de seguridad, dijo, ambos gobiernos colaboran en el combate al crimen organizado trasnacional.

Y, por lo que la reactivación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y la revisión de su protocolo son testimonio de la prioridad que le otorgan al tema ambos gobiernos.