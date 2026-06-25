Cae un mexicano en Nigeria especialista en metanfetaminas

Autoridades de Nigeria identificaron un laboratorio clandestino productor de metanfetamina y coordinado por un especialista de México

Regeneración, 25 de junio 2026– La Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) de Nigeria publicó un informe donde anunciaron una operación que desactivó un laboratorio clandestino de metanfetaminas, que era manejado por un cártel que une a Nigeria y México.

Laboratorio

«Han asestado otro golpe decisivo contra los cárteles transnacionales de la droga tras el descubrimiento y desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina…

…fortificado y a escala industrial, operado por un cártel nigeriano-mexicano», se indicó en el comunicado de la agencia.

El laboratorio estaba situado en la localidad de Tapa, dentro del área de Ibarapa Norte, en el estado de Oyo, Nigeria.

Respecto a los eventos, habló el presidente y CEO de la agencia, el general de brigada retirado Mohamed Buba Marwa.

Cártel nigeriano-mexicano

Fue representado por el director de prensa y relaciones públicas, Femi Babafemi, y afirmó que durante la operación se logró la captura de cinco miembros importantes del cártel.

Uno de ellos es un mexicano de 56 años, llamado José Villa Ochoa, quien es un «especialista en metanfetaminas».

Los otros cuatro arrestados son nigerianos: Maxwell Uche Nevoh, de 30 años; Olatunji Yusuf, de 37 años; Bankole Akeem Owolabi, de 45 años; y Ganiu Monsiu, de 43 años.

«La detención de un especialista en cárteles extranjeros en territorio nigeriano subraya la naturaleza transnacional de esta amenaza.

Inteligencia

Pero, aún más importante, pone de manifiesto la capacidad de inteligencia de primer nivel de nuestra Agencia para rastrearlos, interceptarlos y neutralizarlos», mencionó en su anuncio.

Entre los materiales confiscados se encontraba fenil-2-propanona (P2P), el cual es el principal compuesto utilizado para fabricar metanfetamina.

Se hallaron barriles con ácido fenilacético, que se utiliza en la síntesis de esta droga; también contenedores con químicos en diversas fases de elaboración.

Así como cientos de kilos de sosa cáustica, ácido sulfúrico y ácido tartárico.

Equipo especializado

Además, encontraron equipos industriales especializados, entre ellos un reactor químico, unidades de destilación, mezcladoras, condensadores y máquinas para el secado rápido de cristales.

«Como resultado, nuestros expertos forenses realizaron de inmediato pruebas de campo.

Las muestras de los cristales recuperados dieron un resultado positivo definitivo para metanfetamina», explicó Marwa.

«Se trata de otro lote multimillonario de sustancias ilícitas y equipos de producción listos para distribuir millones de dosis de drogas sintéticas en nuestras calles.

Y a nivel internacional, de no ser por la vigilancia de nuestros dedicados agentes», aseguró.

Descubrimiento

Este descubrimiento se suma a la localización de otro laboratorio clandestino en el estado vecino de Ogun hace aproximadamente un mes.

Marwa mencionó que indica un esfuerzo de organizaciones criminales para establecer un centro regional de fabricación de drogas sintéticas en el suroeste de Nigeria.

«Que quede claro para todos los cárteles de la droga, nacionales e internacionales, que Nigeria no es, ni será jamás, un refugio seguro para su comercio ilícito.

Los encontraremos en las ciudades, los seguiremos hasta los bosques y desmantelaremos su infraestructura mortal», advirtió.