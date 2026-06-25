Un terremoto de 7,2 grados impacta en el norte de Japón

No se activó ninguna alerta de tsunami ante el terremoto ocurrido; hasta el momento se han reportado 8 personas heridas y daños menores

Regeneración, 25 de junio 2026– Un temblor de 7,2 grados tuvo lugar el jueves en la costa del norte de Japón durante las horas pico de la mañana. La agencia meteorológica del país aseguró que no había riesgo de tsunami y no se informaron heridas graves.

Temblor

El movimiento sísmico afectó a muchas localidades en el noreste de Japón y se pudo sentir de manera leve en Tokio, la capital.

Se produjo en una región donde se han observado terremotos intensos en los últimos meses.

Uno de estos temblores en diciembre generó un aviso de precaución sobre un posible gran terremoto que duró una semana.

En Hashikami, la directora de una escuela comentó que su vehículo se movió de lado debido al sismo mientras se dirigía a trabajar.

Reportes

Los niños que ya estaban en clase estaban a salvo, mencionó, aunque algunos estaban asustados y lloraban.

El terremoto —con epicentro frente a la costa oriental de la prefectura de Iwate— tuvo una magnitud de 7,2, actualizada desde un primer reporte de 6,9, según la Agencia Meteorológica de Japón.

Se produjo a una profundidad aproximada de 50 kilómetros (30 millas), añadieron. El Servicio Geológico de Estados Unidos también registró el temblor y lo midió en 6,9.

Ocho personas resultaron heridas en las prefecturas de Aomori e Iwate, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

Medios

Los medios japoneses no han informado de lesiones graves y la mayoría de las heridas fueron causadas por caídas o impactos de objetos que cayeron.

En Tokio, la primera ministra, Sanae Takaichi, comentó a los periodistas que su equipo de emergencia “coloca la vida de las personas en primer lugar”.

Al mismo tiempo, está revisando la información y se prepara para posibles operaciones de asistencia, si se requiere.

Instó a los habitantes de las zonas afectadas a ser cautelosos ante posibles réplicas.

Impactos

Imágenes de la cadena pública japonesa NHK mostraron que varias áreas fueron impactadas, incluidas Sendai y Morioka.

Comentaron que sintieron el temblor durante unos minutos, pero no se han reportado daños. Los videos mostraron a las personas continuamente en movimiento, como de costumbre.

La compañía East Japan Railway Co., encargada de operar trenes en el noreste, informó que algunos trenes bala y líneas locales fueron suspendidos temporalmente para revisar la seguridad.