Caen 188 bultos de ilícitos hacia Isla Clarión, acción México-EEUU

Aseguramiento en aguas internacionales por unidades de Marina Armada de México así como Guardia Costera y Comando Sur USA

Regeneración, 12 de febrero de 2026. En redes sociales destacan el comunicado de la Secretaría de Marina en donde se da a conocer que toneladas de presunta cocaína han sido decomisadas de manera conjunta por fuerzas de México y de Estados Unidos.

Al tiempo que se destaca que es un aseguramiento de 188 bultos así como la detención de personas en aguas internacionales del Pacífico.

Marina

Cabe destacar que el comunicado se precisa que las acciones en el marco de las acciones permanentes para mantener el Estado de derecho y a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

Esto, al , informa que, durante dichas operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se logró el aseguramiento de aproximadamente 188 bultos.

«…, que representan varias toneladas de presunta cocaína, en espera de que las autoridades competentes determinen el peso ministerial».

Dicho aseguramiento «se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión de México.

Conjuntamente

Al tiempo que se destaca que se trata de intercambio de información y ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) de EE.UU.

E incluso de la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South).

«…, como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo».

Puntualiza

Cabe destacar que también hubo detenidos en las acciones marítimas, aunque de momento no se precisa el número de detenidos o identidades.

«Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica«.

Además se insiste que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México.

Desde luego, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos.

«La Secretaría de Marina a través de la Armada de México mantiene las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales…»

«.. para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas».

Lo anterior tal cual lo señala la Armada de México –En el Mar, en el Aire, en la Tierra.