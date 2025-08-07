Caen 27 de los Alfas, operativos en el Valle de Toluca

En Toluca y Zinacantepec se logró la detención de 27 personas parte de la banda liderada por Eduardo Alberto “N”, alias el Alfa

Regeneración, 6 de agosto de 2025. La Fiscalía del Estado de México informó que se desarticuló una célula delictiva denominada “Los Alfas”, que operaba en el Valle de Toluca.

Misma que se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos.

Toluca

A través de operativos simultáneos instrumentados en Toluca y Zinacantepec se logró la detención de 27 personas, que formaban parte de esta banda liderada por Eduardo Alberto “N”, alias el Alfa.

Esto es, un ex policía de Michoacán, identificado como generador de violencia y objetivo prioritario para la Fiscalía estatal.

En una primera acción fue detenida Nélida Alejandra “N”, pareja sentimental de el Alfa.

Esta persona además, es investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias.

Enseguida se montó un operativo en Toluca donde fueron detenidos César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”.

Mismos, integrantes de esta banda, a quienes les fueron asegurados diversos envoltorios con narcóticos.

De manera simultanea otro operativo en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec, en Zinacantepec.

Sitio donde fueron aseguradas 18 personas más, de las cuales 14 son mayores de edad identificadas como Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “NN”, Iván “N”.

Además de Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N” y, Rosa Icela “N”.

Junto con ellos, Blanca Estela “N”, Karen “N”, Leslye “N” y dos adolescentes de 17 y otro 16 años.

Asimismo, se localizaron en el sitio dos víctimas que refirieron estar secuestradas.

Pozo

En ese operativo se halló un pozo en el patio de la vivienda y al interior de éste fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino en estado de descomposición.

Con exámenes periciales fue posible identificarlo como J.E.G., quien contaba con reporte de desaparición del pasado 23 de julio en esta región de la entidad.

Horas después se montó otro dispositivo en Zinacantepec donde se capturó Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, presunto líder de esta célula.

Así como Ángel Luis “N” y Margarito “N”, quienes viajaban a bordo de un vehículo compacto y tras una revisión se les aseguró envoltorios con narcóticos.

Con las investigaciones se ha podido determinar que las 27 personas detenidas conformaban un grupo criminal autodenominado los Alfas.

Como se indica dedicado a diversas actividades delictivas en la región del Valle de Toluca, donde presumiblemente perpetraron homicidios en agravio de integrantes de grupos delictivos antagónicos.

Esto, con el fin de controlar las actividades ilícitas en la región, principalmente la venta de estupefacientes.

Investiga Toluca

También se investiga su probable intervención en otros delitos como secuestros, robos de vehículo y extorsiones.

Lo dicho, en agravio de comerciantes en municipios del Valle de Toluca.

A los 15 primeros detenidos y los tres adolescentes se les investiga por el delito flagrante de secuestro en agravio de dos víctimas.

Por ello, a los adultos se les ingresó al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

En tanto que los menores de edad recluidos en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec.

En tanto que César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, quedaron a disposición de un Juez por delitos contra la salud y ataques a las vías de comunicación.

Por lo que hace a Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, Ángel Luis “N” y Margarito “N”, también fueron ingresados al Penal de Santiaguito.

Fiscalía

La Fiscalía mexiquense investiga además a alias “Alfa”, Antonio “N”, Geovanny “N” y Enrique “N”, en el homicidio del masculino de iniciales J.E.G..

El cual, fue hallado sin vida dentro del pozo en el municipio de Zinacantepec.

Durante las incursiones policiacas fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos, vehículos con reporte de robo o alteraciones en los medios de identificación.

E incluso ropa táctica similar a uniformes de corporaciones oficiales, la cual utilizaban para encubrir sus actividades delictivas y desviar las investigaciones.