Inversión de 4 farmacéuticas por 12 mil millones: Sheinbaum

Bayer, Boehringer, AstraZeneca y Carnot: Inversión para disponibilidad de fármacos en México. Crecer empleo especializado: Sheinbaum

Regeneración, 7 de agosto de 2025. Inversión por más de 12 mil millones de pesos por parte del ramo farmacéutico, así se informó durante las Mañaneras del Pueblo con la presidenta Sheinbaum.

Durante el anuncio estuvieron presentes los inversionistas Bayer México, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca y Laboratorios Carnot.

Así como miembros de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Sheinbaum

Se subraya se busca ampliar capacidad de producción, fortalecer investigación y mejorar el acceso a medicamentos en todo el país.

Además, forma parte de la estrategia del gobierno federal para lograr la autosuficiencia en salud.

Como se sabe el Plan México de la presidenta incluye el desarrollo industrial y científico del país.

En ese contexto las farmacéuticas dijeron que ven en México como un centro estratégico para la producción y distribución de medicamentos en América Latina.

Cabe destacar que Sheinbaum señaló una política de Estado orientada a garantizar el acceso universal a medicamentos, en coordinación con el sector privado.

Asimismo, dijo que no solo aumenten la disponibilidad de fármacos, sino que también impulsen el empleo especializado como biotecnología, química farmacéutica y logística sanitaria.

Al tiempo que se indicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dará seguimiento regulatorio.

Esto para que los proyectos cumplan las normativas vigentes sin retrasos innecesarios y facilitando la ejecución de las inversiones.

Metas

Al tiempo que se subraya que con esta inversión se busca aumentar la capacidad de producción de medicamentos en el país.

Así como reducir la dependencia de importaciones en sectores clave y mejorar el acceso a tratamientos a través de una mayor oferta.

Como se indica arriba, también se busca fomentar el empleo en el sector salud y científico e incluso atraer tecnología e innovación al mercado nacional.

Desde luego, facilitar la colaboración entre empresas privadas y el gobierno así como posicionar a México como centro regional farmacéutico.

4 proyectos

Se destaca los cuatro proyectos presentados ante Sheinbaum donde se detallaron inversiones en Xochimilco, CDMX; Tezontepec, Hidalgo; Orizaba, Veracruz y Lerma, Edomex.

Por una parte, intervino Juan Augusto Muench Castañeda, director General de la alemana Boehringer Ingelheim para México, Centroamérica y el Caribe.

El cual explico una inversión multianual de 3 mil 500 millones de pesos (187.45 millones de dólares).

Y, con lo que logrará que su planta de producción de tabletas en Xochimilco, al sur de la capital mexicana, sea la más grande del mundo.

Esta planta, que estará por encima de sitios de manufactura en España, China, Japón, Grecia y Alemania, espera crear empleo directo para mil 800 colaboradores y 15 mil empleos indirectos.

“Nuestro objetivo es que desde Xochimilco, se manufacturen 5 mil millones de tabletas”, acotó.

Expansión

Por su parte, Edmundo Jimenez Luna, director general de la mexicana Laboratorios Carnot, anunció su expansión.

Dijo que durante los próximos 5 años se invertirán 3 mil 500 millones de pesos (187.45 millones de dólares) que generarán 600 empleos directos de alta especialidad, y por lo menos 5 mil indirectos.

Además, la nueva planta estará ubicada en Villas de Tezontepec, en el central estado de Hidalgo.

Se precisa será un centro estratégico de manufactura farmacéutica y biotecnología con tecnología de punta capaz de exportar productos a más de 30 países.

Bayer

En tanto, ⁠Manuel Bravo Pereyra, director general de la alemana Bayer en México, señaló que su inversión está dirigida a la salud y a la alimentación.

La inversión será de 3 mil millones de pesos (160.68 millones de dólares) en los próximos 5 años.

Misma para expandir su capacidad para producir ingredientes activos farmacéuticos en su planta de Orizaba, Veracruz.

E incluso, se agregarán líneas de producción para nuevos medicamentos en su planta de Lerma, Estado de México.

Finalmente, ⁠Julio Ordaz, director general de la británica AstraZeneca México, anunció una inversión de más de 2 mil millones de pesos en 2 años.

Lo cual generará más de 600 empleos especializados y más de 6 mil 500 empleos indirectos.

Al menos mil 400 millones de pesos (casi 75 millones de dólares) se destinarán a la investigación clínica, mientras que el resto será para innovación y tecnología.

Así como para la ampliación de su sitio de manufacturas.

Lo anterior tal como lo expresaron los empresarios farmacéuticos ante la presidenta Sheinbaum de México.