Servicio secreto desmantela oculta red de comunicaciones en NY

El Servicio Secreto de EEUU desmantela una estructura que podría haber colapsado la red móvil de Nueva York

Regeneración, 23 de septiembre 2025– Mientras cerca de 150 líderes mundiales se preparaban para congregarse en Manhattan en la Asamblea General de la ONU, el Servicio Secreto de Estados Unidos desmantelaba silenciosamente una enorme red de telecomunicaciones oculta en el área de Nueva York.

Un sistema que podría haber paralizado torres de telefonía, bloqueado llamadas al 911 e inundado las redes con caos.

Alijo

El alijo, compuesto por más de 300 servidores SIM con más de 100.000 tarjetas SIM y agrupado a menos de 35 millas de las Naciones Unidas…

…representa una de las amenazas de comunicaciones más amplias descubiertas en suelo estadounidense.

Los investigadores advierten que el sistema podría haber dejado sin celular a una ciudad que depende de él.

No solo para la vida diaria, sino también para la respuesta a emergencias y la lucha contra el terrorismo.

Parte de una investigación

La red fue descubierta como parte de una investigación del Servicio Secreto sobre amenazas dirigidas a altos funcionarios del gobierno, según investigadores.

Distribuidos en múltiples sitios, los servidores funcionaban como bancos de celulares simulados.

Estos, son capaces de generar llamadas y mensajes masivos, saturar redes locales y enmascarar comunicaciones cifradas, dijeron los funcionarios.

Capacidad

«No se puede subestimar lo que este sistema es capaz de hacer», afirmó Matt McCool, el agente especial a cargo de la oficina del Servicio Secreto en Nueva York.

«Puede desconectar torres de telefonía móvil, por lo que la gente ya no puede comunicarse, ¿verdad?

No se puede enviar mensajes de texto, no puede usar su celular.

Y si combinan eso con algún otro evento asociado con la Asamblea General de Naciones Unidas, podría ser catastrófico para la ciudad».

Autoridades

Las autoridades no han revelado detalles sobre los gobiernos o grupos criminales específicos vinculados a la red en este momento.

«Debemos hacer un análisis forense de 100.000 teléfonos celulares, esencialmente todas las llamadas telefónicas, todos los mensajes de texto…

…cualquier cosa relacionada con las comunicaciones, ver dónde terminan esos números», dijo McCool.

Operación extensa y costosa

Cuando los agentes ingresaron a los sitios, encontraron filas de servidores y estantes llenos de tarjetas SIM.

Más de 100.000 ya estaban activas, dijeron los investigadores, pero también había grandes cantidades esperando ser activadas.

Evidencia de que los operadores se preparaban para duplicar o incluso triplicar la capacidad de la red, dijo McCool.

Iniciativa financiada

Lo describió como una iniciativa bien financiada y altamente organizada, que costó millones de dólares sólo en hardware y tarjetas SIM.

La operación tenía la capacidad de enviar hasta 30 millones de mensajes de texto por minuto, dijo McCool.

«La misión protectora del Servicio Secreto de Estados Unidos se centra en la prevención, y esta investigación deja claro…

…a los posibles actores malintencionados que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas…

…rastreadas y desmanteladas de inmediato», dijo el director de la agencia, Sean Curran, en un comunicado.

Advertencia

Los funcionarios también advirtieron sobre el caos que la red podría haber causado si se hubiera dejado intacta.

McCool comparó el impacto con los apagones celulares del 11 de septiembre y el maratón de Boston, cuando las redes colapsaron bajo la presión.

En este caso, dijo, los atacantes habrían podido forzar ese tipo de apagón en el momento de su elección.

«¿Podría haber otros?» dijo McCool. «Sería imprudente pensar que no hay otras redes siendo creadas en otras ciudades de Estados Unidos».