Calderón «espurio, entreguista y vendepatrias»: Sheinbaum

Felipe Calderón denunció en EE.UU que la elección judicial ocurrió sin que el embajador norteamericano interviniera en México para impedirlo

Regeneración, 10 de septiembre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha lanzó una firme crítica al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien llamó «espurio, entreguista y vendepatrias».

Esto, por sus declaraciones en Washington sobre la reforma al Poder Judicial.

Sheinbaum comparó sus dichos con un vergonzoso episodio de la historia nacional, rememorando el golpe de Estado contra Francisco I. Madero.

Las serias palabras de la presidenta surgieron después de que Calderón, en la conferencia «El Estado de la Democracia en América» en la Universidad de Georgetown.

Felipe Calderón muestra su entreguismo en esta entrevista.



Para él, el embajador de los Estado Unidos debió haber hecho algo para impedir la reforma judicial, como si los EU fueran los que decidieran todo en México.



pic.twitter.com/RhzifofcTg — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) September 10, 2025

Mismo donde se atreviera a lamentar que el exembajador estadounidense Ken Salazar no hubiera intervenido para frenar lo que él llamó el «proceso de demolición» del Poder Judicial.

«Fíjense en la gravedad de lo que dice un expresidente,» señaló Sheinbaum.

«Es indignante, no tiene otra palabra.»

La mandataria se refirió a las declaraciones de Calderón, quien afirmó que la reforma judicial «pasó por las narices del embajador estadounidense» sin que este «hiciera nada».

Sheinbaum calificó este llamado a la intervención extranjera como una traición a la patria y un acto que vulnera la soberanía nacional.

«Aparte de espurio, ¿Cómo le ponemos? entreguista, vende patrias,» sentenció la presidenta, refiriéndose a Calderón, a quien siempre se refiere con el epíteto de espurio por el fraude electoral de 2006.

Madero y Henry Lane Wilson

"El expresidente espurio de Calderón, es espurio, porque llegó con fraude electoral. Es un entreguista, un vendepatrias. Porque fue a Estados Unidos, a decir que el ex embajador, no pudo detener la Reforma Judicial. Es indignante la actitud de Calderón"

Claudia Sheinbaum.



Claudia Sheinbaum.

RT👇 pic.twitter.com/t59cB3c9qH — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) September 10, 2025

Para contextualizar la gravedad de las palabras de Calderón, la presidenta Sheinbaum hizo una analogía histórica.

Recordó el caso del golpe de Estado contra Francisco I. Madero en 1913, conocido como la Decena Trágica, en el que el entonces embajador estadounidense Henry Lane Wilson fue un orquestador clave.

«El peor momento de la historia de un embajador estadounidense interviniendo en México» es, según Sheinbaum, este episodio.

Este paralelismo histórico sirvió para reforzar su argumento de que la no intervención en los asuntos internos de la nación es un principio fundamental que no puede ser ignorado.

Felipe Calderón, "no sabía" que Genaro García Luna, era narcotraficante.

Los panistas #VendePatrias en el gobierno "tampoco supieron" de las actividades ilegales del ex secretario.



Igual que:



Carlos Loret de Mola no sabía que la detención de Israel Vallarta era un montaje

E incluso subrayó que especialmente por un exmandatario.

Por ello, la presidenta afirmó que su gobierno no permitirá que se repitan los episodios de intervencionismo y que los asuntos de México deben resolverse en el ámbito interno.

La defensa de la soberanía nacional es una piedra angular de su administración, y las declaraciones de Calderón son una afrenta directa a este principio