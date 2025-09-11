Israel ataca seis países en 72 horas

Ataques mortales de Israel en áreas de Palestina, Líbano, Siria, Túnez, Qatar y Yemen. Condena internacional

Regeneración, 11 de septiembre 2025– El martes, Israel lanzó un ataque aéreo selectivo contra un complejo de líderes de Hamás en la capital de Qatar, Doha, durante una reunión para discutir un cese del fuego propuesto por Estados Unidos para Gaza.

El ataque mató a seis personas, entre ellas al hijo del líder de Hamás Khalil al-Hayya, el director de la oficina de Al-Hayya, tres guardaespaldas y un agente de seguridad catarí.

Sin embargo, se informa que sus principales líderes sobrevivieron al ataque.

El ataque fue parte de una ola más amplia de ataques israelíes que se extendieron más allá de sus fronteras inmediatas.

Marcó el sexto país atacado en sólo 72 horas y el séptimo desde principios de este año.

Palestina

🔴⚡️ ÚLTIMA HORA | Israel bombardea las tiendas de campaña de los desplazados en Gaza, matando a 17 personas e hiriendo a decenas



También lanzó panfletos instándolos a huir hacia el sur. Israel está utilizando una potencia de fuego masiva, acompañada de masacres que matan a… pic.twitter.com/1dS57kC0U9 — ECSaharaui (@ECSaharaui__) September 10, 2025

Los ataques israelíes en Gaza han matado al menos a 150 personas y herido a más de 540 desde el lunes.

67 personas murieron y los hospitales recibieron a 320 heridos, entre ellos 14 que murieron mientras buscaban ayuda.

Mientras, seis personas, entre ellas dos niños, fallecieron por causas relacionadas con la hambruna. El martes, otras 83 personas murieron y 223 resultaron heridas.

Israel continúa sus ataques contra la ciudad de Gaza, atacando edificios de gran altura, destruyendo infraestructura.

Asimismo, obligan a los residentes a abandonar sus hogares, dejando a muchos sin un lugar seguro donde buscar refugio.

Desde su inicio en octubre de 2023, la guerra de Israel contra Gaza ha causado la muerte de al menos 64.656 personas, incluidas al menos 404 que han muerto de hambre.

Miles más se han perdido bajo los escombros y se cree que están muertas.

Líbano

El ejército israelí afirmó haber atacado depósitos de armas e instalaciones militares utilizadas por Hezbolá.

🇮🇱 Esta noche Israel:



💣 bombardea Gaza

💣 bombardea el sur de Líbano

💣 bombardea Homs (Siria)

💣 bombardea un barco de la Flotilla en las aguas de Túnez



Solo en una noche viola el derecho internacional de 4 países a la vez:

🇮🇱 AMENAZA GLOBALpic.twitter.com/s9TxUP45vN — El Necio (@ElNecio_Cuba) September 9, 2025

Esta afirmación no pudo verificarse de forma independiente y hasta ahora, Hezbolá no ha emitido una respuesta.

Los ataques marcan la última violación de un acuerdo de alto el fuego firmado en noviembre pasado.

A pesar de la tregua, Israel ha continuado con ataques casi diarios contra territorio libanés, particularmente en el sur.

Mantiene una ocupación en cinco puestos fronterizos en violación de las condiciones de retirada del alto el fuego.

El martes, se informó de un ataque con un avión no tripulado israelí a la entrada de la aldea de Barja, a unos 30 kilómetros al sur de Beirut, que hirió a un miembro de Hezbolá.

Siria

El lunes por la noche, aviones de guerra israelíes atacaron varios sitios en Siria , alcanzando una base de la fuerza aérea siria en Homs.

También fue alcanzado un cuartel militar cerca de Latakia, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR), con sede en el Reino Unido.

Los residentes informaron de explosiones en Homs y que las ambulancias acudieron al lugar, aunque no hubo informes inmediatos de víctimas.

Israel bombardeó anoche a la flotilla de la libertad en Túnez. Israel bombardea hoy Doha en Catar. Israel bombardea Gaza. Israel bombardea Siria. Israel bombardea Líbano. Israel bombardea Irán. Israel bombardea y el mundo mira.



El embargo de armas era hace dos años. En este… pic.twitter.com/2rngrzbqC2 — Víctor Egío (@EgioVictor) September 9, 2025

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Siria condenó los ataques como una «flagrante violación» de su soberanía y una «amenaza directa» a su seguridad nacional.

Desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, Israel ha lanzado cientos de ataques contra instalaciones e infraestructuras en toda Siria.

Ha ampliado su presencia en los Altos del Golán, al tomar la zona desmilitarizada, en violación del acuerdo de retirada de 1974 con Damasco.

El SOHR informa que Israel hizo casi 100 ataques este año, incluidos 86 ataques aéreos y 11 ataques terrestres, destruyendo aproximadamente 135 sitios y matando a 61 personas.

Túnez

El lunes por la noche, el barco principal de la Flotilla Global Sumud (GSF), el Family Boat, fue atacado por un presunto dron israelí.

Estaba atracado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, el ataque provocó un incendio en la embarcación.

El buque de 23 metros, de bandera portuguesa y con el comité directivo de la flotilla a bordo, llevaba seis personas.

Se informó que toda la tripulación y los activistas se encontraban a salvo.

Un segundo ataque se produjo el martes, cuando el Alma, con bandera del Reino Unido, fue atacado por un dron presuntamente israelí en aguas tunecinas.

El ataque causó daños por fuego en la cubierta superior del buque, aunque las llamas fueron controladas y no se reportaron víctimas.

Desde 2010, flotillas han intentado romper el bloqueo de Gaza, y la mayoría han sido interceptadas o atacadas por Israel en aguas internacionales.

Qatar

El ataque a Qatar, a casi 2.000 kilómetros de Israel, marca la primera vez que Israel ataca a la pequeña nación del Golfo.

Qatar ha sido sede de múltiples rondas de negociaciones entre Hamas, Israel y Estados Unidos.

Las explosiones se escucharon en toda Doha, con una densa humareda elevándose sobre el horizonte.

El ejército israelí confirmó posteriormente el ataque a un complejo en la zona de la Laguna de West Bay.

Un distrito con embajadas, escuelas, guarderías, supermercados y complejos residenciales que albergan a cataríes y residentes extranjeros.

Hamás ha sido recibido por Qatar a petición de EU, que cuenta con un centro de comando, CENTCOM, situado a 35 kilómetros (22 millas) del lugar del ataque.

Irene Montero en la cara de Von Der Leyen hoy en el Parlamento Europeo:

¿Iría usted a la guerra con la que dice defender la libertad de Europa? ¿Qué haría si Israel quema vivos a sus hijos como hace con los niños palestinos? pic.twitter.com/StV9yoWXO0 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 10, 2025

Yemen

Israel lanzó un ataque aéreo contra la capital de Yemen, Saná, el miércoles, contra posiciones hutíes.

El ataque alcanzó el aeropuerto de Saná. Israel había atacado el aeropuerto el 6 de mayo, destruyendo su terminal y dañando la pista.

El 28 de agosto de 2025, ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo una reunión del gobierno hutí en la capital.

Estas agresiones mataron al primer ministro hutí, Ahmed al-Rahawi, y a varios otros altos funcionarios.