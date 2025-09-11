Todo el apoyo ante explosión de pipa en Zaragoza: Sheinbaum

Pipa accidentada en Zaragoza pertenece a Grupo Azea, emporio de gas en Baja California sin póliza de seguro vigente informó Semarnat

Regeneración, 10 de septiembre de 2025. Con relación a la pipa que estalló en la avenida Zaragoza de la CDMX, la presidenta Sheinbaum expresó toda la solidaridad y apoyo a víctimas.

Por otra parte, hacia la medianoche la Jefa de Gobierno de la CDMX informó de 4 personas fallecidas en el percance, 90 lesionados de los cuales 10 fueron dados de alta.

Sheinbaum

«Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa».

Lo anterior publicó Sheinbaum en X.

Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida este día en Iztapalapa.

La explosión de una pipa de gas ha dejado una estela de dolor, pérdidas humanas irreparables y familias devastadas.



Nos solidarizamos con todas las personas afectadas por este lamentable suceso. Expresamos… pic.twitter.com/hp98SBtJ2m — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) September 11, 2025

«La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, Clara Brugada..:»

«…, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados».

Asimismo, expreso mi reconocimiento «a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso», sentenció.

Brugada

Al tiempo que se destaca el corte informativo hecho por la Jefa Clara de la CDMX.

«Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas…»

La pipa que explotó en CDMX pertenece a Transportadora Silza. La terminal donde cargó gas es del Grupo Tomza. Ambas empresas pertenecen a la familia Zaragoza Fuentes, un emporio de gaseros de Baja California que controlan el negocio desde hace años. Esto lo publicó @arceliamaya pic.twitter.com/rH4IufgEob — zedryk. (@amormundi_) September 11, 2025

«…; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas».

«A través de la CEAVI desplegamos equipos en todos los hospitales para contactar a las familias de las víctimas y brindar el apoyo correspondiente».

Cabe destacar que Brugada puso a disposición un teléfono para información de personas lesionadas.

«Continuaremos con la atención por este lamentable hecho y seguiremos informando. Para información de personas lesionadas ponemos a disposición el número 55 5683 2222″.

Dueños

Por otra parte, en redes, recordaron que la pipa que explotó en Zaragoza pertenece a Transportadora Silza, del Grupo Tomza.

Y se indica que ambas pertenecen a la familia Zaragoza de Baja California que «controla el negocio desde hace años» en la entidad.

Semarnat

Cabe destacar que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), expresa su solidaridad con las personas afectadas.

Al tiempo que señaló que «en caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normatividad vigente».

Además de informar que peritos de la institución se encuentran en el sitio, se informó de la carencia de seguro por parte de la empresa.

🚨ATENCION:



‼️Clara Brugada el es Tomas Zaragoza dueño de Grupo Tomza- Gas Silza, camión pipa que exploto esta tarde en Ixtapalapa‼️



🟥Grupo TOMZA, es un grupo empresarial mexicano "expertos" en el manejo de gas licuado.#TomasZaragoza #SILZA @ClaraBrugadaM @Claudiashein pic.twitter.com/gOw6Gupiw9 — Fernando (Chairo de alcurnia) 🇷🇺 (@FernandovichG) September 11, 2025

«De manera paralela, la ASEA lleva a cabo el rastreo de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado».

«La razón social identificada es Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y que forma parte de Grupo Tomza».

Pólizas

«En lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental».

Esto, «para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado».

Asimismo se indica que «el vehículo cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., planta de almacenamiento con número de permiso G/029/LPA/201O».

La ASEA y @SEMARNAT_mx comparten información importante sobre la explosión de una pipa de gas registrada esta tarde en la alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/ZhIXtl1qAi — ASEA (@agencia_asea) September 11, 2025

Y, cuyo registro de póliza fue otorgado mediante el oficio ASEA/UG /DGGOI/8511/2024 el 20 de septiembre de 2024.

Cabe señalar que la vigencia de dicha póliza concluyó el 12 de junio de 2025.

Posteriormente, en este mismo año, la planta ingresó una solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro.

En este momento inician las labores de remoción de la pipa involucrada en el incidente. Trabajamos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Servicios Periciales de la Fiscalía para agilizar la liberación de las vialidades. Además, está presente personal de… pic.twitter.com/dY9asONteN — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 11, 2025

Sin embargo, «dicha solicitud fue desechada. Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA».

La ASEA y la SEMARNAT reiteran su compromiso con la seguridad industrial y operativa, así como con la protección al medio ambiente y de las personas.

Asimismo, colaborará estrechamente con las instancias competentes para esclarecer las causas del incidente y reforzar las acciones de prevención que eviten la repetición de eventos similares.

Los hechos

Una pipa de gas explotó sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia. Se reportan personas lesionadas.

En las imágenes captadas del incendio que provocó la explosión de la pipa gas se puede ver al vehículo calcinado y varios vehículos más afectados por el fuego.

En la zona trabajan bomberos, ambulancias del ERUM, un helicóptero de emergencia y personal de la SSC para controlar la situación.

https://twitter.com/i/status/1965880459318989151

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de la CDMX, al menos tres vehículos son los involucrados en el percance.

Datos preliminares

“Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas.

Instruí a los secretarios @PabloVazC de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho”

Momento exacto del estallido de la pipa en Santa Martha.

-Tras la fuga de gas lp se formó una nube y luego el estallido y fuego

-Hay varias personas con quemaduras

-10 vehículos dañados#santamartha #explosión pic.twitter.com/ejmJEMYGaK — raytep (@raytep) September 10, 2025

Publicó la jefa de gobierno Clara Brugada a través de su cuenta oficial de X.

Vialidades afectadas

Me encuentro en el Puente de la Concordia junto a @PabloVazC y @ALEIDAALAVEZ, para supervisar los trabajos de los equipos de emergencia.



Se ha sofocado el fuego de la pipa involucrada, se están realizando los trabajos de enfriamiento correspondientes.



Se mantienen cerrados… pic.twitter.com/nLWxxEGhfa — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 10, 2025

Protección Civil reportó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia.

Como alternativas viales recomendó avenida Texcoco, avenida Pantitlán y Eje 10 Sur.

La Secretaría de Movilidad informó que el servicio del STE fue suspendido y llamó a la ciudadanía a permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas.



Instruí a los secretarios @PabloVazC de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 10, 2025

Se recomienda evitar la zona del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, debido al incendio y cierre vial en la autopista México-Puebla.

Automovilistas y transporte público pueden usar como rutas alternas avenida Texcoco, avenida Pantitlán y Eje 10 Sur.

Además, el Cablebús informó que debido al incendio se ofrece el servicio provisional en la línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.