Taipei: Ataque con bombas caseras y cuchillo deja cuatro muertes

El agresor atacó con molotov, bombas humo y cuchillo sin razón aparente y después se suicidó lanzándose de un sexto piso

Regeneración, 19 de diciembre de 2025 – Este viernes, alrededor de las 17:30 horas, se produjo un ataque en la ciudad de Taipei, en la región de Taiwán, que resultó en la muerte de cuatro personas y en cinco heridas, utilizando cuchillos y bombas caseras.

Reportes

Según los reportes de prensa, el agresor se encuentra entre los muertos.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad indican que el sospechoso, que tenía puesta una mascarilla antigás, lanzó bombas de humo en la estación Taipei Main del metro.

El humo de las bombas afectó a un transeúnte.

Ataque aleatório em Taipei deixa 9 feridos;

Na tarde do dia 19, um homem lançou bombas de fumaça e atacou pedestres, ferindo nove pessoas, quatro delas gravemente.



pic.twitter.com/SuAXzX349P — Kakaroto Oyabun (@KakarotoOyabun) December 19, 2025

El primer ministro, Cho Jung-tai, señaló que los ataques perpetrados en la estación principal de Taipéi y en la estación de Zhongshan fueron «un acto deliberado».

Sin embargo, las motivaciones del atacante aún se desconocen.

Comunicado

Cho declaró en un comunicado que el sospechoso llevaba una máscara y lanzó «cinco o seis cócteles Molotov o granadas de humo» en la estación de metro.

Una de las víctimas es un hombre de 57 años que, al percatarse de lo que sucedía, intentó detener al atacante, resultando fatalmente herido.

Otra víctima perdió la vida por un paro cardíaco como consecuencia del ataque con bombas de humo.

Videos del ataque muestran a un hombre vestido de negro con lo que parecer ser un chaleco táctico y portando un cuchillo de grandes dimensiones.

Agresor

El agresor uso esta arma para para atacar a las personas con las que se cruzó por la calle incidentalmente.

Después, el sujeto se dio a la fuga hacia una zona comercial muy concurrida próxima a la estación del metro Zhongshan.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, informó a los medios de que el atacante era un hombre taiwanés nacido en 1998.

Y se suicidó poco después tras saltar desde el sexto piso de un edificio mientras lo perseguía la policía.

Chang Wen

El hombre, identificado como Chang Wen, tenía una orden de arresto desde noviembre de 2024 por haberse saltado el servicio militar obligatorio, añadió.

Los motivos detrás de su acción todavía están bajo investigación, indicaron los medios locales.

Tras conocerse el ataque, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró en su cuenta de Facebook que el Gobierno hará todo lo posible para garantizar la seguridad con medidas reforzadas.

Además, anunció que se llevará a cabo una investigación para averiguar los motivos detrás del suceso.