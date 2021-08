La polémica modelo, Carmen Campuzano, aseguró que en su juventud se vio en la necesidad de rechazar a estos afamados actores de Hollywood

La modelo aseguró que entre su lista de pretendientes figuraron los afamados actores de Hollywood

Regeneración, 6 de agosto de 2021. La actriz Carmen Campuzano aseguró que en su época de modelo tuvo que rechazar a varias estrellas del cine internacional.

La actriz reveló que en la década de los 90 decidió rechazar a dos afamados actores de Hollywood; Steven Seagal y Sylvester Stallone.

Esta información la narró durante una entrevista del programa ‘Suelta la Sopa’, donde rememoró algunas de sus experiencias en el mundo del espectáculo.

Carmen Campuzano explicó que Stallone incluso le pidió que trabajara con él, sin embargo, ella se negó por el temor de que le pidiera otra cosa a cambio.

La actriz mexicana explicó que también rechazó a Steven Seagal y Sylvester Stallone debido a que no buscaba fama a partir de sus parejas.

«Se quedaron con las ganas. Te estoy hablando de un Steven Seagal, sí, y un Sylvester Stallone, pero yo no soy trofeo de nadie»

Por otra parte, Campuzano reveló que si tuvo acercamientos con los actores de Hollywood.

Sin importar «el hubiera», Carmen Campuzano declaró no arrepentirse por sus decisiones, ya que actualmente dice estar con la persona adecuada.

La modelo también recordó que le habían prometido ser la estrella estelar de una cinta de Stallone.

Sin embargo, su profesionalismo la empujó a no hacerlo porque podrían haberle pedido algo a cambio.

Carmen Campuzano mencionó que ella es más de la pasarela que de la pantalla grande ya que del modelaje ha conseguido sus mayores éxitos.

«Para tener los éxitos que he tenido y para ser la ‘Reina de las pasarelas’ (…) todo lo que he logrado, no ha sido un intercambio de carne, porque nací para eso» comentó.