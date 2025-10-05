Caso Omar Bravo: situación y lo que sigue para el exfutbolista tras su arresto

El exfutbolista de Chivas, Omar Bravo, fue capturado en el centro de Zapopan y fue presentado ante un juez

RegeneraciónMx, 5 de octubre de 2025.- Omar Bravo, exdelantero de las Chivas de Guadalajara, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, informó la Fiscalía de Jalisco.

De acuerdo con el comunicado oficial, agentes de investigación adscritos a la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes realizaron el operativo en el centro de Zapopan.

La captura se efectuó tras una denuncia que señalaba al exjugador por presuntamente haber abusado de una adolescente en distintas ocasiones durante los últimos meses, según las primeras investigaciones.

La Fiscalía indicó que existían antecedentes que apuntaban a posibles conductas similares cometidas anteriormente, por lo que se solicitó una orden de aprehensión al Juzgado Décimo de Control de Jalisco.

Bravo, de 44 años, fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público y será presentado ante un juez en Puente Grande, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

El exfutbolista enfrentará el proceso judicial conforme a la normativa vigente, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos denunciados.

La vida de Omar Bravo

Omar Bravo Tordecillas nació el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, y es considerado una figura histórica del Club Guadalajara, donde se convirtió en su máximo goleador.

Debutó con las Chivas en 2001 y permaneció hasta 2008, cuando emigró al Deportivo La Coruña en España. Posteriormente jugó con Tigres, Cruz Azul, Atlas y Kansas City.

Su última participación en la Liga MX fue en 2016 con Chivas, antes de cerrar su carrera en ligas menores de Estados Unidos. Fue seleccionado nacional y campeón de la Copa Oro.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el caso bajo investigación, mientras se esperan las primeras declaraciones oficiales de la defensa del exjugador.