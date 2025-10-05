Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con la honestidad y el pueblo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su gira de rendición de cuentas en la CDMX destacando el fin de la corrupción y la continuidad de la transformación nacional

RegeneraciónMx, 5 de octubre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum cerró su gira de rendición de cuentas con un mensaje desde un abarrotado Zócalo capitalino, donde reafirmó que en México la honestidad es la regla.

La presidenta aseguró que en el país se acabó la corrupción y que quien robe al pueblo enfrentará la justicia. Subrayó que el poder se ejerce con humildad y servicio.

Sheinbaum señaló que la recaudación aumentará 500 mil millones de pesos en 2025, sin subir impuestos. Atribuyó este incremento al manejo transparente y honesto del presupuesto federal.

En su discurso de 55 minutos, la mandataria también destacó que no habrá ruptura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como ejemplo de honradez y amor al pueblo.

Acompañada por integrantes de su gabinete y la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, insistió en que su administración gobierna “con el pueblo y para el pueblo”.

Claudia Sheinbaum mantiene la construcción del segundo piso de la 4T

La presidenta destacó los avances sociales y económicos del país, como la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de Pemex y la CFE, y la expansión de programas de bienestar.

Recordó que en los primeros 13 meses de la actual legislatura se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, enfocadas en garantizar justicia social y soberanía nacional.

Sheinbaum defendió la reforma a la ley de amparo, señalando que busca agilizar la justicia y evitar que los poderosos usen el recurso para evadir responsabilidades fiscales.

Rechazó cualquier división con López Obrador y afirmó que ambos comparten valores de honestidad, justicia y amor al pueblo. “Llegamos para seguir transformando la nación”, enfatizó.

Finalmente, la presidenta reiteró su promesa de no fallarle al pueblo y de seguir defendiendo la patria con principios, convicción y compromiso con el bienestar de todos los mexicanos.