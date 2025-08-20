Sheinbaum anuncia tecnificación de 200 mil hectáreas de riego

Recuperar 2 mil 800 millones de m3 de agua para consumo humano. Equivale a 3 años de suministro de líquido de toda la CDMX: Sheinbaum

Regeneración, 20 de agosto de 2025. La presidenta de México presentó el programa «México se tecnifica» con la que se recuperarán para consumo humano 2 mil 800 millones de metros cúbicos.

Mismos que representan el equivalente a 3 veces el suministro de agua durante año para la Ciudad de México.

Se trata del Programa Nacional de Tecnificación de uso de agua para garantizar el derecho humano al agua en nuestro país.

Sheinbaum

Y es que el 76 por ciento del agua que utilizamos en el país se utiliza para la agricultura.

«La meta es una meta que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, que contempla la tecnificación de más de 200 mil hectáreas».

Lo anterior, señaló la Comisión Nacional del Agua en durante las Mañaneras del Pueblo con la presidenta Sheinbaum.

Se precisa que los objetivos son, por un lado, producir más alimentos con menos agua.

Y por el otro lado, «recuperar alrededor de 2 mil 800 millones de metros cúbicos….equivalente a 3 veces el suministro de agua durante año para la Ciudad de México».

«…un programa que no solamente no tiene precedentes en el país; no tiene precedentes en el mundo…».

Esto es, «no hay ningún programa de tecnificación que esté vinculado a recuperar agua para destinar esta agua al consumo humano».

De tal manera que, se trata de una visión de avanzada, se trata de un programa en el que México es punta de lanza a nivel mundial.

México

Cabe resaltar que se indicó que es un programa innovador en términos de visión, con un componente participativo muy importante.

«..Se ha construido de la mano con los gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales».

«…, quizá el elemento más importante es la participación que han tenido los productores a lo largo de todo el país…»

Esto, para la definición de las obras que se van a realizar en cada uno de los distritos de riego.

Seguidamente, Efraín Morales director general de CONAGUA resaltó «el excelente trabajo que están realizando nuestros compañeros ingenieros militares».

Los cuales, tienen a su cargo una parte de las obras que se están realizando en distintos lugares del país.

Alcances

Asimismo se precisó que los problemas a atender a nivel técnico son la atención a canales deteriorados que conducen el agua hacia las zonas de riego.

Así como canales de tierra, donde se pierde y filtra mucha agua, presas derivadoras que están dañadas, compuertas que están en mal estado, que se filtra el agua.

Al tiempo que se suma «atender un sistema de riego… que es por inundación, que es agua rodada, donde se pierde muchísima agua por infiltración y por evaporación».

Tenemos dos grandes componentes para la tecnificación del riego:

Uno. Es la tecnificación de la infraestructura mayor. ¿Qué es eso? Es toda la infraestructura de conducción del agua que viene de las presas y que va a hasta la parcela.

Aquí nosotros estamos recuperando hasta el 40 por ciento del agua que se conduce desde la presa hasta la parcela.

¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo revestimiento de canales; los estamos entubando también, el agua estamos entubándola.

Seguidamente se precisó que se están instalando compuertas automatizadas para evitar también pérdidas de agua.

E incluso «sistemas de medición, porque lo que no se mide no se controla».

Otro gran componente que tenemos es la tecnificación ya en la parcela, «donde estamos recuperando hasta el 55 por ciento del agua».

Nivel

Cabe destacar que se explicó que se está «nivelando tierras para que el agua se distribuya de manera homogénea y uniforme».

Se detalla la revistiendo canaletas.

Estamos instalando tuberías, que se llaman “multicompuertas”, sale el agua dosificada.

Y estamos también utilizando el agua de manera presurizada. Tenemos sistemas de riego muy importantes por goteo, por aspersión y por microaspersión.

Esta parte es, yo diría que es como “el corazón del programa”.

Asimismo se explicó que cuando se origina este programa, la idea fue atender aquellas zonas urbanas que tienen problemas de abasto de agua potable.

Para ello, se definieron zonas de riego que tenemos en distintos lugares del país que están cercanos a centros urbanos donde tenemos problemas de abasto de agua potable.

Aguascalientes

Por ejemplo, en el distrito de riego de Pabellón en Aguascalientes se está recuperando volumen para otorgarla, y para darle esta agua a Aguascalientes y su zona metropolitana.

Se abundó ante Sheinbaum el caso de los tres distritos que tenemos en el Valle del Mezquital, en Hidalgo: el 03 de Tula, el 100 de Alfajayucan y el de Ajacuba.

Al que se agregó la zona metropolitana del Valle de México está creciendo de manera exponencial y, sobre todo, la zona de crecimiento va hacia el estado de Hidalgo.

Todo ello para recuperar volumen de agua para estos lugares.

Laguna

Un proyecto que inició desde la administración pasada con el Presidente AMLO: El proyecto de “Agua Saludable para La Laguna”, de la recuperación de agua del distrito de riego de la Comarca Lagunera.

Los 2 distritos de riego que están en la zona sur de Sonora: el distrito de riego que está en la zona del río Mayo, Distrito 38; y otro que está en el Valle del Yaqui.

Y también tenemos un distrito de riego que abarca todo el estado de Morelos para abastecer de agua a la zona metropolitana de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla.

Estos son los principales focos de intervención del Programa Nacional de Tecnificación de Riego.

Producción

Sin embargo, se recordó que los distritos de riego están en operación y tecnificación al mismo tiempo.

La inversión en total son alrededor de más de 60 mil millones de pesos en toda la administración de Sheinbaum.